  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Bu atın dünyada bir örneği daha yok!

2023-05-28 11:15:41
Bu atın dünyada bir örneği daha yok!

Turist rehberi Kenan Çelik, Avustralya'da bronz bir heykeli de bulunan 'Bill'in, Çanakkale Savaşları'nda görevalıp, adına mezar taşı dikilen tek süvari atı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

#1
Foto - Bu atın dünyada bir örneği daha yok!

Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın ardından, geride birçok mezar kaldı. Savaşta görev alan süvari atı 'Bill'e ait mezarın mermer taşında da 'Avustralya hafif süvari. Waler cinsi atlardan en iyisi' yazıyor. 1914 ile 1924 tarihleri arasında süvari atı olarak görev yapan 'Bill'e ve mezarına ilişkin bilgi veren Kenan Çelik, 'Bill'in Avustralya'nın 7'nci Süvari Alayı'nca Anafartalar ve Arıburnu cepheleri arasında haberleşmede kullanıldığını belirtti.

#2
Foto - Bu atın dünyada bir örneği daha yok!

Çelik, "Daha sonra Mısır'a dönen 'Bill', 1916 senesinde Sina-Filistin cephesinde yaşanan Romani muharebelerinde Binbaşı Michael Shanahan ile yeniden Türklere karşı savaşıyor. Bu savaşta yaralanan Yeni Zelandalı ve Avustralyalı 4 askerle, süvarisi Binbaşı Shanahan'ı yaralı ve baygın bir vaziyette olmasına rağmen, savaş alanından 200 metre dışarıya taşıyarak hayatını kurtarması ile Avustralya'nın efsanesi haline gelmiş. Avustralya'da çok meşhur bir at. Çünkü Avustralya süvari birliklerinin kurulması, teşkil edilmesi orada önemli bir konu. Onların tarihi için de çok önemli" dedi.

#3
Foto - Bu atın dünyada bir örneği daha yok!

Çelik, Avustralya'da bronz bir heykeli bulunan 'Bill'in, Çanakkale Savaşları'nda görevalıp, adına mezar taşı dikilen tek süvari atı olarak tarihe geçtiğini de kaydetti.

#4
Foto - Bu atın dünyada bir örneği daha yok!

Çelik, 'Bill'in savaştaki rolünü şöyle aktardı: "Özellikle 6 Ağustos Anafartalar çıkarmasından sonra bölgede yapılan savaşlar sırasında, Arıburnu ile Anafartalar arasında yapılan haberleşme çok zor oluyor. Çünkü Kayacık ağılı bölgesinde bulunan Türk birlikleri, atın süratle koştuğu sahil bölgesini ateş altında tutuyor. O nedenle de atların çok hızlı gitmesi gerekiyor. 'Bill', 2 defa yaralanıyor. Savaş bittikten sonra Anzaklar, buradaki hayvanların çoğunu götürmemek için öldürüyor. Fakat 'Bill', buradan tekrar Mısır'a geri gönderiliyor. Daha sonra Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra, İngilizlerin Suriye ve Filistin Komutanı General Allenby; 'Avustralya, Yeni Zelanda'dan bazı birliklerinin de Çanakkale harp sahalarına gönderilmelerini ve harp sahalarının temizlenmesi, mezarlıkların inşası gibi işlerde kullanılmaları için mezarlıklar komisyonunda yer almalarını talep ediyor. Bunun üzerine Avustralya ve Yeni Zelanda'dan 2 Süvari Alayı geliyor. Avustralya'nın da 7'nci Süvari Alayı'nda bulunan 'Bill' de bu alayla tekrar Çanakkale'ye geliyor. 'Bill' burada mezarlıkların inşaatında yük taşımak için kullanılıyor. Fakat 1924 yılında çalışmalar sırasında ölen 'Bill', İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu'nun Arıburnu bölgesindeki bakım, onarım merkezinin bahçesine gömülmüş" diye konuştu.

Bay bay Kemal fena ifşa oldu! Hem de yakınındaki isim ortaya çıkardı
Siyaset

Bay bay Kemal fena ifşa oldu! Hem de yakınındaki isim ortaya çıkardı

Seçmene 'mütevazilik' yalanı uyduran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçakla seyahatini, sunucusu Barış Bozkurt ifşa etti...
Dünyaca ünlü banka altın tahminini duyurdu: Altın alacaklar kuyumculara koşacak! Çarpıcı altın tahmini
Ekonomi

Dünyaca ünlü banka altın tahminini duyurdu: Altın alacaklar kuyumculara koşacak! Çarpıcı altın tahmini

Para piyasaları iş insanı ve TD Securities küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek ve diğer uzmanlar altın, dolar, borsa, döviz, euro ve..
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan çağrısı
Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan'da kapsamlı bir ateşkese varılması ve "dış müdahaleye izin verilmemesi" çağrısı yaptı...
Türkiye'ye Yunanistan'dan kötü haber! Düşüş yaşanmaya başladı
Ekonomi

Türkiye'ye Yunanistan'dan kötü haber! Düşüş yaşanmaya başladı

Yaz sezonunun açılmasına günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Otel gecelemelerinde Yunanistan'a talep artarken Türkiye'de düşüş kaydedil..
Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Anayasa hukuku Anabilim dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Yılmaz seçim öncesi manipülasyona imza attı. Üniversite y..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile otizmli İbrahim'in yürek ısıtan konuşma
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile otizmli İbrahim'in yürek ısıtan konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'manevi oğlum' dediği Down sendromlu İbrahim Ertepe, arasında geçen diyalog yürekleri ısıttı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23