Bu atın dünyada bir örneği daha yok!

Çelik, 'Bill'in savaştaki rolünü şöyle aktardı: "Özellikle 6 Ağustos Anafartalar çıkarmasından sonra bölgede yapılan savaşlar sırasında, Arıburnu ile Anafartalar arasında yapılan haberleşme çok zor oluyor. Çünkü Kayacık ağılı bölgesinde bulunan Türk birlikleri, atın süratle koştuğu sahil bölgesini ateş altında tutuyor. O nedenle de atların çok hızlı gitmesi gerekiyor. 'Bill', 2 defa yaralanıyor. Savaş bittikten sonra Anzaklar, buradaki hayvanların çoğunu götürmemek için öldürüyor. Fakat 'Bill', buradan tekrar Mısır'a geri gönderiliyor. Daha sonra Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra, İngilizlerin Suriye ve Filistin Komutanı General Allenby; 'Avustralya, Yeni Zelanda'dan bazı birliklerinin de Çanakkale harp sahalarına gönderilmelerini ve harp sahalarının temizlenmesi, mezarlıkların inşası gibi işlerde kullanılmaları için mezarlıklar komisyonunda yer almalarını talep ediyor. Bunun üzerine Avustralya ve Yeni Zelanda'dan 2 Süvari Alayı geliyor. Avustralya'nın da 7'nci Süvari Alayı'nda bulunan 'Bill' de bu alayla tekrar Çanakkale'ye geliyor. 'Bill' burada mezarlıkların inşaatında yük taşımak için kullanılıyor. Fakat 1924 yılında çalışmalar sırasında ölen 'Bill', İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu'nun Arıburnu bölgesindeki bakım, onarım merkezinin bahçesine gömülmüş" diye konuştu.