Bu araç ile 40 TL’ye 100 kilometre gidebilirsiniz! Maxus KOBİ’lerin yanında

4555 mm uzunluğu, 1780 mm genişliği ve 1895 yüksekliği ile Maxus e-Deliver 3, orta boy hafif ticari araçlar arasında önemli bir boşluğu dolduruyor. 2910 mm’lik dingil mesafesiyle de dikkat çeken araç, elektrikli rakipleri ile kıyaslandığında şehir içi kullanım için en uygun araç haline geliyor. 4.8 metreküplük yükleme hacmine sahip araç, 910 kilogramlık taşıma kapasitesiyle beklentileri karşılıyor. Geniş yükleme alanıyla da göz dolduran e-Deliver 3, 2 adet Euro Palet’lik yük taşıma alanı sunuyor. Aracın standart donanım listesinde ise Apple CarPlay ve QDLink’i destekleyen dokunmatik ekran, geri görüş kamerası, ısıtmalı koltuklar, deri direksiyon simidi, elektrikli camlar, otomatik farlar ve elektrikli ayarlanabilen ısıtmalı yan aynalar yer alıyor. İddialı özellikleriyle öne çıkan Maxus e-Deliver 3’e sahip olmak da çok kolay. Bu kapsamda sunulan “Dene ve Al Programı” ile şirketlere “Önce İşinde Dene, Sonra Satın Al” başlığı ile aracı 6 ay boyunca deneyimleyebilecekleri bir zaman sunuluyor. Şirketler, kiralama süresini tamamlamak istemezlerse araçlarını o gün itibarıyla Maxus Yetkili Satıcıları’na iade edebiliyor. Ayrıca e-Deliver 3’e sahip olmak isteyenler için ekim ayına özel 600 bin TL’ye 6 ay aiz kampanyası da başlatıldı. Öte yandan Maxus ValueGuard Değer Koruma Güvencesi ile aracın 2. el değeri garanti altına alınırken, Doğan Trend Otomotiv tüm kullanıcılara araçlarını geri alma garantisi sunuyor. Doğan Trend Otomotiv’in distribütörlüğünü üstlendiği dünyanın en önde gelen şarj istasyon markası Wallbox da e-Deliver 3 satın alanlara özel bir kampanyayı devreye aldı. Wallbox, ekim ayında e-Deliver 3 satın alan Maxus kullanıcılarına Pulsar Plus modelini hediye ediyor. 3 yıl üretici garantisi bulunan Wallbox Pulsar Plus, e-Deliver 3 sahiplerinin şarj ihtiyaçlarına konforlu ve ekonomik bir çözüm ile cevap veriyor.