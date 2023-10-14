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Otomotiv
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Bu araç ile 40 TL’ye 100 kilometre gidebilirsiniz! Maxus KOBİ’lerin yanında

2023-10-14 15:15:34
Bu araç ile 40 TL’ye 100 kilometre gidebilirsiniz! Maxus KOBİ’lerin yanında

Maxus, kısa bir süre önce Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle giriş yaptığı Türkiye’de, ekonomik çözümleri ve kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

#1
Foto - Bu araç ile 40 TL’ye 100 kilometre gidebilirsiniz! Maxus KOBİ’lerin yanında

Dünyanın en büyük elektrikli ticari araç üreticilerinden Maxus, Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde güçlü bir giriş yaptığı Türkiye pazarında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tarihi 1896 yılına dayanan ve 2009 yılında otomotiv devi SAIC çatısı altına giren İngiliz markası Maxus, 0 elektrikli e-Deliver 3 modeliyle pazardaki önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Türkiye otomobil pazarındaki elektriklenme hareketini ticari araç sektörüne de taşıyan Maxus markası, pazara sunduğu ilk model olan e-Deliver 3 ile adeta akaryakıt harcamalarını unutturuyor. Ekonomik avantajının yanı sıra Doğan Trend Otomotiv, Maxus e-Deliver 3 için ekim ayına özel avantajlı kampanyalar ve sahip olma seçeneklerini de devreye aldı.

#2
Foto - Bu araç ile 40 TL’ye 100 kilometre gidebilirsiniz! Maxus KOBİ’lerin yanında

Yenilikçi özellikleri ve ekonomik avantajı ile dikkat çeken 0 elektrikli Maxus e-Deliver 3, sessiz ve konforlu sürüşüyle binek araçları aratmıyor. 118 kW gücündeki elektrik motoruyla güçlü ve çevik olan e-Deliver 3, 371 kilometrelik WLTP şehir içi menziliyle günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor. Dahili AC şarj kapasitesi 11 kW olan model, 90 kW DC şarj kapasitesine sahip. Bu sayede e-Deliver 3’ün bataryasını sadece 45 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar doldurabilmek mümkün oluyor. Kullanıcısına iki farklı sürüş moduyla daha ekonomik sürüş imkânı da sunan Maxus e-Deliver 3, trafik yoğunluğuna göre geliştirilmiş 3 farklı KERS ayarı ile azami miktarda enerji geri kazanımı elde ediyor. Yüksek kapasiteli bataryası ve verimli motoruyla e-Deliver 3, kullanıcılara önemli avantajlar sağlıyor. Şirket elektriği ile gece şarj edildiğinde, aracın 100 kilometrede enerji maliyeti sadece 40 TL oluyor. Aynı hesaplama ile e-Deliver 3, dizel rakiplerinin ortalama yakıt tüketimi göz önünde bulundurulduğunda, yüzde 85’e varan tasarruf sağlıyor. Ayrıca Maxus e-Deliver 3, 5 yıl/100.000 kilometre araç garantisinin yanı sıra sunduğu 8 yıl/160.000 kilometre batarya garantisiyle de fark oluşturuyor.

#3
Foto - Bu araç ile 40 TL’ye 100 kilometre gidebilirsiniz! Maxus KOBİ’lerin yanında

4555 mm uzunluğu, 1780 mm genişliği ve 1895 yüksekliği ile Maxus e-Deliver 3, orta boy hafif ticari araçlar arasında önemli bir boşluğu dolduruyor. 2910 mm’lik dingil mesafesiyle de dikkat çeken araç, elektrikli rakipleri ile kıyaslandığında şehir içi kullanım için en uygun araç haline geliyor. 4.8 metreküplük yükleme hacmine sahip araç, 910 kilogramlık taşıma kapasitesiyle beklentileri karşılıyor. Geniş yükleme alanıyla da göz dolduran e-Deliver 3, 2 adet Euro Palet’lik yük taşıma alanı sunuyor. Aracın standart donanım listesinde ise Apple CarPlay ve QDLink’i destekleyen dokunmatik ekran, geri görüş kamerası, ısıtmalı koltuklar, deri direksiyon simidi, elektrikli camlar, otomatik farlar ve elektrikli ayarlanabilen ısıtmalı yan aynalar yer alıyor. İddialı özellikleriyle öne çıkan Maxus e-Deliver 3’e sahip olmak da çok kolay. Bu kapsamda sunulan “Dene ve Al Programı” ile şirketlere “Önce İşinde Dene, Sonra Satın Al” başlığı ile aracı 6 ay boyunca deneyimleyebilecekleri bir zaman sunuluyor. Şirketler, kiralama süresini tamamlamak istemezlerse araçlarını o gün itibarıyla Maxus Yetkili Satıcıları’na iade edebiliyor. Ayrıca e-Deliver 3’e sahip olmak isteyenler için ekim ayına özel 600 bin TL’ye 6 ay aiz kampanyası da başlatıldı. Öte yandan Maxus ValueGuard Değer Koruma Güvencesi ile aracın 2. el değeri garanti altına alınırken, Doğan Trend Otomotiv tüm kullanıcılara araçlarını geri alma garantisi sunuyor. Doğan Trend Otomotiv’in distribütörlüğünü üstlendiği dünyanın en önde gelen şarj istasyon markası Wallbox da e-Deliver 3 satın alanlara özel bir kampanyayı devreye aldı. Wallbox, ekim ayında e-Deliver 3 satın alan Maxus kullanıcılarına Pulsar Plus modelini hediye ediyor. 3 yıl üretici garantisi bulunan Wallbox Pulsar Plus, e-Deliver 3 sahiplerinin şarj ihtiyaçlarına konforlu ve ekonomik bir çözüm ile cevap veriyor.

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