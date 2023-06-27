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Yaşam
12
Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

2023-06-27 16:56:37
Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

Tokat'ta 50 yılı aşkın süredir hizmet vermiş olan 1952 model itfaiye aracı, müzede ziyaretçilerini bekliyor.

#1
Foto - Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan 1952 model itfaiye aracı, 50 yıldan fazla süre hizmet verdi. Emekli olduğu zamana kadar onlarca yangına müdahale eden araç, yol ve çiçek sulamasında da kullanılıyordu.

#2
Foto - Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

15 yıl boyunca itfaiye ekiplerinin araç parkında beklemesine rağmen bakımlarının zamanında yapılmasından dolayı ilk gün ki halini bugüne kadar koruyabildi. İlk itfaiye araçlarından olduğu düşünülen araç, fabrikadan çıktığı gibi orijinal olmasıyla dikkat çekiyor.

#3
Foto - Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

Geçtiğimiz yıllarda sinema filmlerinde de kendisine yer bulan itfaiye aracı, zile ilçesinde müzede ziyaretçilerini bekliyor.

#4
Foto - Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

İtfaiye aracının 50 yılı aşkın süredir hizmet verdiğini belirten müze görevlisi Sinan Altuner, "İtfaiye aracımız 1952 model olup, itfaiye ekiplerince bugüne kadar korunarak orijinalliği bozulmadan gelmiştir. Araç şu an gayet sağlıklı şekilde aküsünü taktığımızda çalışır hale geliyor.

#5
Foto - Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

Bütünüyle fabrikadan çıktığı gibi burada bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Bandırma Füze Kulübü adlı sinema filminde kullanıldı. Buradan tıra yüklenerek filmin çekim alanına taşındı. İtfaiye aracımızın şöyle bir özelliği daha bulunuyor, bu itfaiye aracından öncesi itfaiye ekiplerinin tulumbalarla müdahale ettiği dönem.

#6
Foto - Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

Yani itfaiye aracımız ilk itfaiye araçlarından bir tanesi diyebiliriz. Araç ekonomik ömrünü tamamladığı için buraya getirdik. Müzede burada sergilenmesini istedik. Artık halkımıza burada sergilemek istiyoruz.

#7
Foto - Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

Yaklaşık 10 gündür itfaiye aracımızın burada bulunuyor. Tabii şu anda göründüğü gibi açık olarak kalmayacak, doğa olayları zarar verebilir. Orijinalliğini korumak için burada koruma altına alacağız.

#8
Foto - Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

Üzerini kapatacağız, etrafını kapatacağız ve halkımız istediği zaman gelip görebilecek" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

#10
Foto - Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

#11
Foto - Bu araç 50 yılı aşkın süre hizmet verdi!

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