Bu arabayla tam 3500 kilometre yol yapacak!

Norveç'te yaşayan gurbetçi Coşkun Biçer, Norveç'ten 2 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye getirdiği klasik aracına 1,5 yıl sonra yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Biçer, 300 bin liralık masraf yaptığı 1973 model aracıyla Norveç'e geri dönecek. Zonguldak'tan 24 yıl önce Norveç'e taşınan 50 yaşındaki Coşkun Biçer, burada evlendi. Üç çocuk sahibi olan Biçer, kamyon tamir servisinde usta olarak çalışmaya başladı. Klasik otomobillere olan merakı sebebiyle farklı marka modelde 8 aracı satın alan Biçer, araçlarını yeniden dizayn ettirerek hobisini sürdürüyor. 1973 model Karmann Ghia model aracıyla yanına arkadışını da alarak 1,5 yıl önce Norveç'ten yola çıkan Biçer, Zonguldak'a geldi. Aracı hiç durdurmadan yoluna devam eden Biçer, yolda da diğer sürücülerin adeta ilgi odağı oldu. Zonguldak'taki ustalara teslim ettiği aracına 1,5 yıl sonra kavuşan Coşkun Biçer, yenilenen aracını teslim alarak Norveç'e yola çıkacak.