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Yaşam
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Bu arabayla tam 3500 kilometre yol yapacak!

2023-04-22 22:48:17
Bu arabayla tam 3500 kilometre yol yapacak!

Klasik araç tutkunu gurbetçi, Norveç'ten Türkiye'ye direksiyon salladı. Türkiye'de tamir edilen araç yeniden Norveç'e gitmeye hazır.

#1
Foto - Bu arabayla tam 3500 kilometre yol yapacak!

Norveç'te yaşayan gurbetçi Coşkun Biçer, Norveç'ten 2 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye getirdiği klasik aracına 1,5 yıl sonra yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Biçer, 300 bin liralık masraf yaptığı 1973 model aracıyla Norveç'e geri dönecek. Zonguldak'tan 24 yıl önce Norveç'e taşınan 50 yaşındaki Coşkun Biçer, burada evlendi. Üç çocuk sahibi olan Biçer, kamyon tamir servisinde usta olarak çalışmaya başladı. Klasik otomobillere olan merakı sebebiyle farklı marka modelde 8 aracı satın alan Biçer, araçlarını yeniden dizayn ettirerek hobisini sürdürüyor. 1973 model Karmann Ghia model aracıyla yanına arkadışını da alarak 1,5 yıl önce Norveç'ten yola çıkan Biçer, Zonguldak'a geldi. Aracı hiç durdurmadan yoluna devam eden Biçer, yolda da diğer sürücülerin adeta ilgi odağı oldu. Zonguldak'taki ustalara teslim ettiği aracına 1,5 yıl sonra kavuşan Coşkun Biçer, yenilenen aracını teslim alarak Norveç'e yola çıkacak.

#2
Foto - Bu arabayla tam 3500 kilometre yol yapacak!

Klasik araçlara olan ilgisi nedeniyle garajında birden fazla araç bulunduğunu anlatan Biçer, "Eski bir arabam vardı klasik. Bende klasik arabalar var. Norveç'ten buraya eski bir arabayla geldim tamir için. Para memlekette kalsın istedim. Hem de tanıdıklar aracılığıyla yaptırayım dedim. Bu arabayla 2 bin kilometre yol geldik. Giderken yaklaşık 3 bin 3 bin 500 kilometre yol yapacağım. Araba 1973 model Karmann Ghia model araç. Aracın herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece kaporta boya yapılacaktı. O amaçla Türkiye'ye geldim. Bitti geriye döneceğiz. 1,5 yılı geçti Türkiye'ye getirmiştim. Aracıma yeniden kavuşuyorum. Önce aracıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir de Norveç'e kadar herhangi bir sıkıntı olmadan gidersem daha mutlu olacağım" dedi. Biçer, 100 bin liranın üzerinde araca masraf yaptığını dolaylı olarak da 300 bine yakın harcama yaptığını ifade etti. Aracı satın aldığında motoru olmadığını kendisinin motor takarak Türkiye'ye getirdiğini söyleyen Biçer, kamyon tamircisi olduğunu ancak vakti olmadığı için Türkiye'ye getirmeyi tercih ettiğini sözlerine ekledi. Aracın tamir işlemlerinin ardından boya yapılması amacıyla kendilerine getirildiğini anlatan Ahmet Tezer isimli usta ise "Araç bize sıfır geldi. Tamir işlemlerinin ardından orjinalliği bozulmadan yeniden boyadık. Şimdi Norveç'e gidecek" diye konuştu.

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