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Sağlık
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Bu alışkanlıklardan uzak durun! Yoksa bağırsağınızı kaybedebilirsiniz...

2022-04-28 09:36:28
Bu alışkanlıklardan uzak durun! Yoksa bağırsağınızı kaybedebilirsiniz...

Bağışıklık hücrelerinin büyük bir bölümünü barındıran bağırsakların birçok hayati görevi vardır ve onlara iyi bakmak çeşitli hastalıkları önleyebilir. İşte bağırsaklara zarar veren alışkanlıklar. Bağırsak, binden fazla türde milyarlarca bakteriye ev sahipliği yapar ve bağışıklık sistemimizin yaklaşık yüzde 80'i bağırsaklarda bulunur. Bağırsaklar vücutta büyük rol oynar. Sindirim dışında, bağışıklık sisteminden ve vücuttaki diğer birçok işlevden de sorumludurlar. Ancak, çoğu zaman modern yaşam tarzları bağırsaklara büyük bir stres yükü bindirir. Sağlıklı bağırsaklara sahip olmak düşündüğünüzden daha önemlidir. Sağlıklı bir bağırsak florası yaşam süresini bile uzatabilir. Bağırsaklar bağışıklık hücrelerinin büyük bölümünü içerir. Ayrıca, bağırsak bakterileri üç temel B vitamini üretir: Biyotin, folik asit ve B12 vitamini.

#1
Foto - İŞTE BAĞIRSAĞA ZARAR VEREN ALIŞKANLIKAR: Yatmadan hemen önce yemek yemek Asit reflü, mide ekşimesi ve hatta gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) gibi bağırsak sorunlarının yaygın bir nedeni, yemekten hemen sonra yatmaktır. Yatmadan 2 ila 3 saat önce yemek yenilmelidir ve yemeklerden sonra uzanmaktan kaçınılmalıdır. Yemeğiniz yağ ve karbonhidrat bakımından yüksekse, yatmadan 4 ila 6 saat önce yenilmeli ve porsiyonlar küçültülmelidir. Yüksek yağlı yiyecekler, kafein, çikolata, baharatlı yiyecekler, nane, alkol ve tütün gibi besinler alt özofagus sfinkterinin işlevini bozarak midenin asidik içeriğinin yemek borusuna girmesine neden olabilir. Bu tür tetikleyicilerinizi tanımlamak için bir günlük tutabilir ve bağırsak geçişini iyileştiren sağlıklı yiyecekleri seçebilirsiniz.

İŞTE BAĞIRSAĞA ZARAR VEREN ALIŞKANLIKAR: Yatmadan hemen önce yemek yemek Asit reflü, mide ekşimesi ve hatta gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) gibi bağırsak sorunlarının yaygın bir nedeni, yemekten hemen sonra yatmaktır. Yatmadan 2 ila 3 saat önce yemek yenilmelidir ve yemeklerden sonra uzanmaktan kaçınılmalıdır. Yemeğiniz yağ ve karbonhidrat bakımından yüksekse, yatmadan 4 ila 6 saat önce yenilmeli ve porsiyonlar küçültülmelidir. Yüksek yağlı yiyecekler, kafein, çikolata, baharatlı yiyecekler, nane, alkol ve tütün gibi besinler alt özofagus sfinkterinin işlevini bozarak midenin asidik içeriğinin yemek borusuna girmesine neden olabilir. Bu tür tetikleyicilerinizi tanımlamak için bir günlük tutabilir ve bağırsak geçişini iyileştiren sağlıklı yiyecekleri seçebilirsiniz.

#2
Foto - Çok fazla yemek yedikten sonra rahatsız olduğunuzu ve aynı zamanda aniden enerjinizin tükenmeye başladığını hiç fark ettiniz mi? Bunun nedeni, bağırsakların aşırı yüklenmesidir. Bu tür durumlarda bağırsaklar çok miktarda yiyeceği sindirmeye çalışırlar, bu nedenle vücut tüm enerjisini sindirime yönlendirir. Aşırı yemek, bağırsaklar için büyük bir yüktür.

Çok fazla yemek yedikten sonra rahatsız olduğunuzu ve aynı zamanda aniden enerjinizin tükenmeye başladığını hiç fark ettiniz mi? Bunun nedeni, bağırsakların aşırı yüklenmesidir. Bu tür durumlarda bağırsaklar çok miktarda yiyeceği sindirmeye çalışırlar, bu nedenle vücut tüm enerjisini sindirime yönlendirir. Aşırı yemek, bağırsaklar için büyük bir yüktür.

#3
Foto - Bağırsakların normal çalışması için çok fazla sıvıya ihtiyacı vardır. Kalın bağırsakta yaklaşık dört litre sıvı depolanır. Çok az sıvı alınırsa, vücut sıvıyı oradan çeker ve bu da kabızlık ve hatta bağırsak tıkanıklığı gibi birçok soruna yol açabilir.

Bağırsakların normal çalışması için çok fazla sıvıya ihtiyacı vardır. Kalın bağırsakta yaklaşık dört litre sıvı depolanır. Çok az sıvı alınırsa, vücut sıvıyı oradan çeker ve bu da kabızlık ve hatta bağırsak tıkanıklığı gibi birçok soruna yol açabilir.

#4
Foto - Lif sağlıklı ve verimli sindirimi sağlayan şeydir. Çok az tüketilmesi durumunda hazımsızlığa ve halsizliğe neden olabilir. Daha fazla lif yemek ve daha fazla su içmek bağırsak geçişini kolaylaştırır ve kabızlığı önler.

Lif sağlıklı ve verimli sindirimi sağlayan şeydir. Çok az tüketilmesi durumunda hazımsızlığa ve halsizliğe neden olabilir. Daha fazla lif yemek ve daha fazla su içmek bağırsak geçişini kolaylaştırır ve kabızlığı önler.

#5
Foto - Tatlı yemekte yanlış bir şey yok, ancak normal sınırlar içinde tüketim esastır. Çok fazla şeker alınması vücutta iltihaplanmaya neden olur, ayrıca sindirim sistemini bozar. Şekerin bağırsak florası üzerinde kötü bir etkisi vardır ve bu da sindirim sorunlarına yol açabilir.

Tatlı yemekte yanlış bir şey yok, ancak normal sınırlar içinde tüketim esastır. Çok fazla şeker alınması vücutta iltihaplanmaya neden olur, ayrıca sindirim sistemini bozar. Şekerin bağırsak florası üzerinde kötü bir etkisi vardır ve bu da sindirim sorunlarına yol açabilir.

#6
Foto - Unlu mamüller, salam, sosis, paketli ezmeler... İşlenmiş gıdalar çok fazla tuz, şeker ve sağlıksız yağlar içerir. Bütün bunların bağırsak florası ve buna bağlı olarak sindirimin işleyişi üzerinde kötü bir etkisi vardır.

Unlu mamüller, salam, sosis, paketli ezmeler... İşlenmiş gıdalar çok fazla tuz, şeker ve sağlıksız yağlar içerir. Bütün bunların bağırsak florası ve buna bağlı olarak sindirimin işleyişi üzerinde kötü bir etkisi vardır.

#7
Foto - Antibiyotikler bağırsak florasını derinden değiştirebilir, mikrobiyal çeşitliliği sınırlarlar ve hatta bakterilerin kapasitelerini bile etkileyebilirler. Antibiyotikler yalnızca gerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Örneğin basit bir soğuk algınlığı için kullanılmamalı, öngörülen süreye uyarak ve ishale neden olma riski varsa etkinliği kanıtlanmış probiyotiklerle birlikte alınmalıdır.

Antibiyotikler bağırsak florasını derinden değiştirebilir, mikrobiyal çeşitliliği sınırlarlar ve hatta bakterilerin kapasitelerini bile etkileyebilirler. Antibiyotikler yalnızca gerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Örneğin basit bir soğuk algınlığı için kullanılmamalı, öngörülen süreye uyarak ve ishale neden olma riski varsa etkinliği kanıtlanmış probiyotiklerle birlikte alınmalıdır.

#8
Foto - Bu kötü alışkanlığın kilo alımı gibi sonuçlarına ek olarak, yağlı yiyecekler safra kesesi taşlarının oluşumunu tetikleyebilir. Uzmanlara göre, kolesterole bağlı safra kesesi taşları, karaciğer safra suyunun çözebileceğinden daha fazla kolesterol salgıladığında ortaya çıkar. Yüksek kan kolesterolü obezite ile ilişkilidir, bu da safrada kolesterolün daha fazla üretimi ve atılımı ile bağlantılıdır. Safra kesesi taşlarına katkıda bulunan genetik faktörlerin yanı sıra, daha az doymuş yağ tüketmek onları önlemeye yardımcı olabilir ve dolayısıyla bağırsağa binen yükü de azaltır.

Bu kötü alışkanlığın kilo alımı gibi sonuçlarına ek olarak, yağlı yiyecekler safra kesesi taşlarının oluşumunu tetikleyebilir. Uzmanlara göre, kolesterole bağlı safra kesesi taşları, karaciğer safra suyunun çözebileceğinden daha fazla kolesterol salgıladığında ortaya çıkar. Yüksek kan kolesterolü obezite ile ilişkilidir, bu da safrada kolesterolün daha fazla üretimi ve atılımı ile bağlantılıdır. Safra kesesi taşlarına katkıda bulunan genetik faktörlerin yanı sıra, daha az doymuş yağ tüketmek onları önlemeye yardımcı olabilir ve dolayısıyla bağırsağa binen yükü de azaltır.

#9
Foto - Probiyotikler şişkinlik, gaz, kabızlık, ishal ve hatta reflü gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarını hafifletebilir. Probiyotikleri günlük olarak almak, bağırsak florasını destekler ve sindirimi, vitamin üretimini, mineral emilimini, bağışıklık sistemini ve metabolizmayı uyararak genel sağlığı güçlendirir. Bağırsak florası, sindirim sağlığı üzerinde etkili olan ve yoğurt, lahana turşusu veya kefir gibi fermente gıdalardan elde edilen iyi bakterileri içerir.

Probiyotikler şişkinlik, gaz, kabızlık, ishal ve hatta reflü gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarını hafifletebilir. Probiyotikleri günlük olarak almak, bağırsak florasını destekler ve sindirimi, vitamin üretimini, mineral emilimini, bağışıklık sistemini ve metabolizmayı uyararak genel sağlığı güçlendirir. Bağırsak florası, sindirim sağlığı üzerinde etkili olan ve yoğurt, lahana turşusu veya kefir gibi fermente gıdalardan elde edilen iyi bakterileri içerir.

#10
Foto - Düzenli olarak alkol tüketiminin ve sigara kullanımının da bağırsaklara zarar vererek kolon kanseri riskini artırdığı bilinmektedir. Vücut alkolü metabolize ederken bağırsakta birikebilen ve hücresel DNA'ya zarar verebilen kanserojenler üretir. Aynı durum, sigara dumanında bulunan zehirli maddeleri kalın bağırsak dahil olmak üzere birçok organla doğrudan temas halinde olan tütün için de geçerlidir.

Düzenli olarak alkol tüketiminin ve sigara kullanımının da bağırsaklara zarar vererek kolon kanseri riskini artırdığı bilinmektedir. Vücut alkolü metabolize ederken bağırsakta birikebilen ve hücresel DNA'ya zarar verebilen kanserojenler üretir. Aynı durum, sigara dumanında bulunan zehirli maddeleri kalın bağırsak dahil olmak üzere birçok organla doğrudan temas halinde olan tütün için de geçerlidir.

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