Bu alışkanlıklardan uzak durun! Yoksa bağırsağınızı kaybedebilirsiniz...

Bağışıklık hücrelerinin büyük bir bölümünü barındıran bağırsakların birçok hayati görevi vardır ve onlara iyi bakmak çeşitli hastalıkları önleyebilir. İşte bağırsaklara zarar veren alışkanlıklar. Bağırsak, binden fazla türde milyarlarca bakteriye ev sahipliği yapar ve bağışıklık sistemimizin yaklaşık yüzde 80'i bağırsaklarda bulunur. Bağırsaklar vücutta büyük rol oynar. Sindirim dışında, bağışıklık sisteminden ve vücuttaki diğer birçok işlevden de sorumludurlar. Ancak, çoğu zaman modern yaşam tarzları bağırsaklara büyük bir stres yükü bindirir. Sağlıklı bağırsaklara sahip olmak düşündüğünüzden daha önemlidir. Sağlıklı bir bağırsak florası yaşam süresini bile uzatabilir. Bağırsaklar bağışıklık hücrelerinin büyük bölümünü içerir. Ayrıca, bağırsak bakterileri üç temel B vitamini üretir: Biyotin, folik asit ve B12 vitamini.