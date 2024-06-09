Bu alan turistlerin ilgisini çekiyor! Bu noktada 4 imparator taç giydi

Eski Müze Müdürü Taylan Sevil, sözlerini şöyle noktaladı: "Söylediği şeylerin kendi fikirleri olduğunun altını çizen Taylan Sevil, Ayasofya'nın restorasyonun doğru yapılmadığını ifade ederek, "Orta nefe giren kapı, cam değil daha orijinal bir şey yapılabilirdi. Bugün pencere olarak gördüğümüz yerler orijinalinde kapıdır. Buralar yan neflere giren kapılardır. Bugün bakıyorsunuz, pencere olmuş. Camiye çevrildikten sonrada yapılan birtakım onarımlar o an için gerekli olan şeylerdi. Bugüne kadar bu şekilde korunmuş, bundan sonra şekli değişmemiş. Benim kişisel endişem, içeride bir alan bölünmüş yazıhane gibi bir şey olmuş. Orta çağa uygun yapı elemanlarıyla yapılacağına, alüminyum doğramalarla yapılmış. Özellikle çok endişe ettiğim bir bölüm var, şurada yarım kubbenin üzerine yapılan yeni örmeler çok ağır. Mühendisler burayı bir an önce incelemeli ve rapor halinde sunmalılar." Mozaiklerin bulunduğu bir bölümün hasar gördüğü de dikkatlerden kaçmadı.