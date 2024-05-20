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Yaşam
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Bu ağacın yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

2024-05-20 18:04:33
Bu ağacın yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

Kayseri'de şehrin en işlek caddesinde bulunan asırlık çınar ağacı ihtişamıyla göz kamaştırıyor.

#1
Foto - Bu ağacın yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

Kayseri'de her gün binlerce kişinin kullandığı Düvenönü Park Caddesi'nin orta refüjünde bulunan 350 yaşındaki doğu çınarı, şehrin sembolü haline geldi.

#2
Foto - Bu ağacın yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

3.5 asırdır hayatta kalan ve kentin gelişimine şahitlik eden çınar, 2004 yılında "anıt ağaç" olarak Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillendi.

#3
Foto - Bu ağacın yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

Boyu 23, gövde çapı 1.56, tepe tacı ise 20 metre olan çınar havadan görüntülendi.

#4
Foto - Bu ağacın yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

3.5 asırlık çınarın bakımı ise belirli aralıklarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

#5
Foto - Bu ağacın yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

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