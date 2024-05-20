2024-05-20 18:04:33 Bu ağacın yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!
Kayseri'de şehrin en işlek caddesinde bulunan asırlık çınar ağacı ihtişamıyla göz kamaştırıyor.
Kayseri'de şehrin en işlek caddesinde bulunan asırlık çınar ağacı ihtişamıyla göz kamaştırıyor.
Kayseri'de her gün binlerce kişinin kullandığı Düvenönü Park Caddesi'nin orta refüjünde bulunan 350 yaşındaki doğu çınarı, şehrin sembolü haline geldi.
3.5 asırdır hayatta kalan ve kentin gelişimine şahitlik eden çınar, 2004 yılında "anıt ağaç" olarak Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillendi.
Boyu 23, gövde çapı 1.56, tepe tacı ise 20 metre olan çınar havadan görüntülendi.
3.5 asırlık çınarın bakımı ise belirli aralıklarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılıyor.
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