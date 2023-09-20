Bu ağaç herkesi şaşkına uğrattı

Üzüm bağındaki erik ağacının yeniden çiçek açtığını anlatan Çiftçi Mücahit Saraç, "Meyve ağaçları genelde bahar aylarında çiçek açarlar. Bu yıl güzel erik topladık. Bağıma çalışmaya geldim bir de ne göreyim erik ağacının sararan yaprakları daha dökülmeden üst taraftan aşağıya doğru yeniden çiçeklenme başladı. Çok şaşırdım. Bakalım meyve verecek mi bilinmez ki? Eylül ayında geceleri serin oluyor gündüzleri sıcak oluyor. Bu durumda erik ağacında erken bahar yaşamasına neden oldu" dedi.