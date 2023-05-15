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Yaşam
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Bu ağaç bin yıldır ayakta

2023-05-15 15:10:20
Bu ağaç bin yıldır ayakta

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ağaç, yıllara meydan okuyor.

#1
Foto - Bu ağaç bin yıldır ayakta

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan yaklaşık bin yıllık devasa çınar ağacı adeta zamana meydan okuyor. Metrelerce yüksekliğindeki ağaç, gölgesinde dinlenmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

#2
Foto - Bu ağaç bin yıldır ayakta

Turgut Mahallesi Helvacı Sokak üzerinde bulunan metrelerce yükseklikteki çınar ağacı görenlerin ilgisini çekiyor. Bin yıldır dimdik ayakta duran çınar ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 1.5 yıl önce yakıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ağacın gövdesi, hava aldığından dolayı küflendi. Hasar gören bölgelerin havayla teması kesilerek, büyük bir titizlikle kapatıldı. Zamanında yanı başında deriden tabak, hayvan kayışları ve çarık yapılan çınar ağacı, şimdilerde ise şehrin kalabalığından kaçan vatandaşların uğrak noktası oldu.

#3
Foto - Bu ağaç bin yıldır ayakta

Devasa ağacın etrafında çocukluğu geçen 68 yaşındaki Ali Baydil, "Bu tarihi bir çınardır. Ölçümlere göre bin yıllık bir tarihi var. Buraya ziraat mühendisi geldi, kontrol etti. Ağacın 1 metresi 100 senede dolduruluyormuş. Ölçtüm, 10 metrelik çapı var. Tarihi bir çınar. Burada Yunanlar 1. Dünya Savaşında mahallemizden 40 kişiyi asmışlar, askere gidecek eli silah tutacak olanlardan. Ağaca asmışlar. Sonra kaçarken de dedelerimiz yakalıyor aynı yunan askerlerini. Onları da burada asmışlar. Böyle bir tarihi var. Burada 40 kişiyi astıkları için kan damlıyor derler. Yukarıdaki şehitlikte hepsinin isimleri var" dedi.

#4
Foto - Bu ağaç bin yıldır ayakta

Ağacın pandemi döneminde bakımsız kaldığını ifade eden Baydil, "Bu ağacın çevresi 1.5 yıl önce pandemiden dolayı kapalıydı, viraneydi. Kim olduğu meçhul kişiler burada ateş yakılar. Bir insanın saklanacağı yer kadar oyuk vardı orada ateş yaktılar ağaç yukarı kadar yandı. Sonrasında itfaiye ekipleri gelip ağacı söndürdü. Söndürdükten sonra yanan yerler mantar, küflenme yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Valilik gelip ağacın mantarlarını ve küflü olan yerlerini temizlediler, kapattılar. Burası yine sahipsizdi. Çocuklar geliyor hava almaması gereken yerleri bıçakla deliyorlar. Bende yama yaptım. Şuada buranın bekçiliğini yapıyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Bu ağaç bin yıldır ayakta

#6
Foto - Bu ağaç bin yıldır ayakta

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