Bu ağaç bin yıldır ayakta

Devasa ağacın etrafında çocukluğu geçen 68 yaşındaki Ali Baydil, "Bu tarihi bir çınardır. Ölçümlere göre bin yıllık bir tarihi var. Buraya ziraat mühendisi geldi, kontrol etti. Ağacın 1 metresi 100 senede dolduruluyormuş. Ölçtüm, 10 metrelik çapı var. Tarihi bir çınar. Burada Yunanlar 1. Dünya Savaşında mahallemizden 40 kişiyi asmışlar, askere gidecek eli silah tutacak olanlardan. Ağaca asmışlar. Sonra kaçarken de dedelerimiz yakalıyor aynı yunan askerlerini. Onları da burada asmışlar. Böyle bir tarihi var. Burada 40 kişiyi astıkları için kan damlıyor derler. Yukarıdaki şehitlikte hepsinin isimleri var" dedi.