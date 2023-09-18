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Dünya
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Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

2023-09-18 06:35:25
Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

Göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenler tahliye ediliyor.

#1
Foto - Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

Akdeniz'de son günlerde göç akınına uğrayan İtalya'nın Lampedusa Adası'nda bulunan düzensiz göçmenler, kademeli şekilde ülkenin diğer bölgelerine tahliye ediliyor.

#2
Foto - Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa'da, hafta başından bu yana adaya ulaşan yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin oluşturduğu yoğunluk ve yankıları sürüyor.

#3
Foto - Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

#4
Foto - Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

#5
Foto - Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

#6
Foto - Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

#7
Foto - Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

#8
Foto - Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

#9
Foto - Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

#10
Foto - Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

#11
Foto - Bu ada bir haftada göç akınına uğradı

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