2023-09-18 06:35:25 Bu ada bir haftada göç akınına uğradı
Göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenler tahliye ediliyor.
Kalbe iyi gelen yiyecekler şoke etti: O meyve sebze girdiği evde dert tasa bırakmıyor! Hastalıklara karşı savaş açıyor!
Göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenler tahliye ediliyor.
Akdeniz'de son günlerde göç akınına uğrayan İtalya'nın Lampedusa Adası'nda bulunan düzensiz göçmenler, kademeli şekilde ülkenin diğer bölgelerine tahliye ediliyor.
Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa'da, hafta başından bu yana adaya ulaşan yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin oluşturduğu yoğunluk ve yankıları sürüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23