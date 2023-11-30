Bu adam kesin torpilli! Altay Bayındır'a çok büyük haksızlık.. Manchester iyice zıvanadan çıktı!

Dünyaca ünlü BBC ise "Andre Onana'nın hataları Manchester United'a pahalıya patladı. İstanbul'da Galatasaray'ın son teknoloji ürünü yeni stadyumunun çevresi eski günlere kıyasla daha modern olabilir ancak tribünlerde hala ateşli bir 'Cehenneme Hoş Geldiniz' karşılaması var ve bu kesinlikle Manchester United kalecisi Andre Onana için acı dolu bir geceydi." ifadelerine yer verildi. Sky Sports, "Fırtınalı bir İstanbul gecesinde iki Andre Onana hatası ve Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş vuruşu, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutlarının pamuk ipliğine bağlı kalmasına neden oldu ve iki gollü avantajlarını iki kez kaybederek Galatasaray karşısında 3-3 berabere kaldılar." ifadelerini kullandı.