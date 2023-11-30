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Spor
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Bu adam kesin torpilli! Altay Bayındır'a çok büyük haksızlık.. Manchester iyice zıvanadan çıktı!

2023-11-30 12:56:34
Bu adam kesin torpilli! Altay Bayındır'a çok büyük haksızlık.. Manchester iyice zıvanadan çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray büyük bir geri dönüşe imza atarak Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Manchester United kalecisi iki golde de hatası bulunan Andre Onana, Avrupa basını tarafından yerden yere vuruldu. Avrupa basını Andre Onanayı yerden yere vurdu: Neyin peşindesin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Manchester United ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkma şansını sürdürdü.

#1
Foto - Bu adam kesin torpilli! Altay Bayındır'a çok büyük haksızlık.. Manchester iyice zıvanadan çıktı!

Garnacho ve Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech'in frikikten attığı golle ilk yarı bitmeden durumu 2-1'e getirdi. Bu golde Andre Onana'nın kapattığı köşeden golü yemesi büyük eleştiri topladı.

#2
Foto - Bu adam kesin torpilli! Altay Bayındır'a çok büyük haksızlık.. Manchester iyice zıvanadan çıktı!

İkinci yarının başında Scott McTominay'in golüyle Galatasaray 3-1 geriye düştü. Hakim Ziyech 62 dakikada kazanılan duran topun başına geçti. Andre Onana kontrolü altına aldığı topu elinden kaçırdı ve Ziyech kendisinin ve Galatasaray'ın ikinci golünü attı. Kerem Aktürkoğlu'nun golü ise sonucu belirledi: 3-3

#3
Foto - Bu adam kesin torpilli! Altay Bayındır'a çok büyük haksızlık.. Manchester iyice zıvanadan çıktı!

AVRUPA BASINI ONANA'YI YERDEN YERE VURDU İngiltere'den The Sun "Onana'nın unutması gereken bir gece! Kamerunlu file bekçisi Galatasaray'ın ilk iki golünde de hatalı olduğu için unutulacak bir gece geçirdi. David De Gea'nın yerine eski Inter Milan kalecisini getirme kararı hatalı görünmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı. Daily Mail ise "Andre Onana, Galatasaray'a karşı iki büyük hata yaparak kabusu yaşadı. Hakim Ziyech'in ilk serbest vuruşunda kumar oynadı ve yanlış yaptı. Ardından eski Chelsea oyuncusu skoru 3-2 yaptı ve yine hatalıydı. Münih'te Bayern'e karşı yaşadığı kabusu hatırlamış olacak." yorumunu yaptı.

#4
Foto - Bu adam kesin torpilli! Altay Bayındır'a çok büyük haksızlık.. Manchester iyice zıvanadan çıktı!

Dünyaca ünlü BBC ise "Andre Onana'nın hataları Manchester United'a pahalıya patladı. İstanbul'da Galatasaray'ın son teknoloji ürünü yeni stadyumunun çevresi eski günlere kıyasla daha modern olabilir ancak tribünlerde hala ateşli bir 'Cehenneme Hoş Geldiniz' karşılaması var ve bu kesinlikle Manchester United kalecisi Andre Onana için acı dolu bir geceydi." ifadelerine yer verildi. Sky Sports, "Fırtınalı bir İstanbul gecesinde iki Andre Onana hatası ve Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş vuruşu, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutlarının pamuk ipliğine bağlı kalmasına neden oldu ve iki gollü avantajlarını iki kez kaybederek Galatasaray karşısında 3-3 berabere kaldılar." ifadelerini kullandı.

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