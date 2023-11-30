2023-11-30 12:56:34 Bu adam kesin torpilli! Altay Bayındır'a çok büyük haksızlık.. Manchester iyice zıvanadan çıktı!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray büyük bir geri dönüşe imza atarak Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Manchester United kalecisi iki golde de hatası bulunan Andre Onana, Avrupa basını tarafından yerden yere vuruldu. Avrupa basını Andre Onanayı yerden yere vurdu: Neyin peşindesin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Manchester United ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkma şansını sürdürdü.