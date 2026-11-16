Bu adam hakikaten pişkinlikte zirve! Mustafa Sarıgül, kendisini tacizle suçlayan genç kızı arayıp ağlayarak bakın ne demiş?

Hakkında rüşvet ve cinsel saldırı suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü belirtilen Mustafa Sarıgül'e ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarıgül'den şikayetçi olan M.B., savcılık ifadesinde Sarıgül'ün kendisini defalarca aradığını, telefonda ağlayarak "Biz ne duruma düştük, neden böyle olduk?" dediğini anlattı. Sarıgül'ün evine davet edildiğini ve kendisine bir poşet içinde yaklaşık 149 bin TL verildiğini belirten M.B., hem görüşmeden hem de parayı kabul etmekten pişman olduğunu söyledi. Hakkında rüşvet, cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü belirtilen Mustafa Sarıgül ile ilgili dikkat çeken bir ifade ortaya çıktı.