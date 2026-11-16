Türkiye Kültür Yolu Festivali 26 şehirde 34,5 milyon kişiye ulaşarak rekor kırdı

KONSERLERDEN SERGİLERE, OPERADAN BALEYE SANATIN HER RENGİ 26 ŞEHİRDE Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında ulusal ve uluslararası sanatçıları, köklü sanat kurumlarını ve farklı disiplinlerden etkinlikleri Türkiye’nin dört bir yanında sanatseverlerle buluşturdu. Türk halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten popüler müziğe, operadan dünya müziğine uzanan zengin konser programı, festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı. Dünyaca ünlü Royal Philharmonic Orchestra (Kraliyet Filarmoni Orkestrası), National Arab Orchestra (Ulusal Arap Orkestrası) ve Nai Barghouti gibi uluslararası topluluk ve sanatçılar, özel konserleriyle festivalin uluslararası sanat programına katkı sundu. Stanislavsky Bale Gala gibi önemli sahne prodüksiyonları da sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve CSO Ada Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen kültür ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilen, biletleri günler öncesinden tükenen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Festivalin sergi programı da Türk ve dünya sanatının farklı dönemlerini, sanatçılarını ve disiplinlerini bir araya getirdi. “Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet” sergisi gibi özel seçkiler, sanatseverlere önemli sanatçıların eserlerini bir arada görme ve farklı sanatsal yaklaşımları keşfetme imkanı sundu. Konserler ve sergilerin yanı sıra tiyatro oyunları, opera ve bale gösterileri, sinema etkinlikleri, atölyeler, söyleşiler ve çocuklara özel hazırlanan programlar festivalin kültür ve sanat çeşitliliğini zenginleştirdi. CSO Ada Ankara, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Türkiye’nin farklı şehirlerindeki çok sayıda kültür ve sanat mekanı, festival boyunca ziyaretçileri ağırladı. Çocukların ve gençlerin erken yaşta kültür ve sanatla tanışmasına imkan sağlayan etkinliklerden yetişkinlere yönelik konser, sergi ve sahne gösterilerine kadar geniş bir program sunan festival, farklı yaş gruplarından vatandaşların kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını destekledi. Türkiye Kültür Yolu Festivali, uluslararası sanatçıları ve önemli sanat kurumlarını yerel kültürel değerlerle aynı platformda buluşturarak şehirlerin kültür ve sanat hayatına katkı sağlarken, Türkiye’nin zengin kültürel birikimini daha geniş kitlelere ulaştırdı.