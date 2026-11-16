Murat Kurum’la verdiği poz olay oldu! Bir Büyükşehir Belediyesi daha AK Parti’ye mi geçiyor?

Büşra Özdemir, daha önce yaptığı açıklamada AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Bakanlıklarla gerçekleştirdiği görüşmelerin Antalya'ya hizmet etmek amacı taşıdığını vurgulayan Özdemir, şu ifadeleri kullanmıştı: "Birisi orada reyting alacak diye… Lütfen ya! Ben bir haftadır bu haberleri görüyorum. Evet, ben bakanlıklarla görüşüyorum. COP31 sürecindeyiz, ben bu şehre hizmet ediyorum. Bakanlıklarla görüşmeden şehre hizmet etme şansım yok."