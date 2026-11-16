Murat Kurum’la verdiği poz olay oldu! Bir Büyükşehir Belediyesi daha AK Parti’ye mi geçiyor?
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, COP31'de paylaştığı fotoğrafla yeniden alevlendi. Özdemir'in Bakan Murat Kurum ile tokalaştığı karede, CHP'den AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ın da yer alması dikkat çekti. Daha önce iddiaları kesin bir dille reddeden Özdemir'in bu kez nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in COP31 kapsamında düzenlenen imza töreninden paylaştığı fotoğraf, siyaset kulislerini yeniden hareketlendirdi.