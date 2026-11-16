13 yaşında evlendirildi, şiddet gördü, 4 çocuğuyla Türkiye’ye kaçtı Suriyeli çilekeş anne çocukları için savaşıyor

"BEN CAHİL KALDIM, ONLAR KALMASIN" Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansına (İHA) anlatan Şirin Avdi, çocuklarının kendisiyle aynı kaderi paylaşmasını istemediğini belirterek şöyle konuştu: "Eşimden çok şiddet gördüm. Su bardağıyla elimi parçaladı, 3 damarım yırtıldı. Elimde iz kaldı." Çocuklarının eğitimi için verdiği mücadeleyi anlatan Avdi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çadırda kalıyordum, okula çocuklarımı gönderemedim. Onlar için ev tuttum şu anda da adresimizde birisi oturuyor gözüküyor o nedenle kayıt yaptıramıyorum. Ben cahil kaldım, onlar benim gibi cahil kalmasın istiyorum. Onların okumasını istiyorum. Tek isteğim çocuklarımın okula gitmesi. Suriye’ye de dönmeyi düşündüm ancak Türkiye çok güzel bir ülke, evlatlarımın burada okumasını istiyorum."