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13 yaşında evlendirildi, şiddet gördü, 4 çocuğuyla Türkiye’ye kaçtı Suriyeli çilekeş anne çocukları için savaşıyor

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13 yaşında evlendirildi, şiddet gördü, 4 çocuğuyla Türkiye’ye kaçtı Suriyeli çilekeş anne çocukları için savaşıyor

Suriye’de 13 yaşındayken evlendirilen ve daha sonra Türkiye’ye gelen, yıllarca eşinden şiddet gördükten sonra da dört çocuğuyla yeni bir hayat kuran 28 yaşındaki Şirin Avdi, evlatlarının eğitim alabilmesi için mücadele ediyor. Yıllarca çadırlarda yaşadığı için çocuklarını okula gönderemeyen genç anne, bu kez de oturduğu evin adresinde başkası kayıtlı olduğundan kayıt yaptıramıyor. Tek isteği dört evladının eğitim alması olan anne, yetkililerden yardım bekliyor.

#1
Foto - 13 yaşında evlendirildi, şiddet gördü, 4 çocuğuyla Türkiye’ye kaçtı Suriyeli çilekeş anne çocukları için savaşıyor

Suriye'de çocuk yaşta evlendirilen, yıllarca şiddete maruz kaldıktan sonra dört evladıyla yaşam mücadelesi veren Şirin Avdi'nin en büyük isteği, çocuklarının okula gidebilmesi. Adana'da tarım işçiliği yaparak ailesinin geçimini sağlayan genç anne, adres kaydında yaşadığı sorun nedeniyle çocuklarını okula yazdıramıyor.

#2
Foto - 13 yaşında evlendirildi, şiddet gördü, 4 çocuğuyla Türkiye’ye kaçtı Suriyeli çilekeş anne çocukları için savaşıyor

13 YAŞINDA EVLENDİRİLDİ, HAYATI KABUSA DÖNDÜ Suriye'nin Halep kentinde henüz 13 yaşındayken evlendirilen Şirin Avdi, 15 yıl önce eşi İ.H. ile birlikte Adana'ya geldi. Evliliğinden dört çocuğu dünyaya gelen Avdi, ailesiyle birlikte uzun yıllar tarım işçiliği yaptı. Çadırlarda geçen yaşamları nedeniyle çocukları eğitim hayatına başlayamadı. Genç kadın, evliliği boyunca eşinden fiziksel şiddet gördüğünü anlattı. Bir tartışma sırasında eşinin su bardağıyla eline vurması sonucu elinin parçalandığını ve üç damarının yırtıldığını belirten Avdi, sırtına fırlatılan bardakla da yaralandığını söyledi.

#3
Foto - 13 yaşında evlendirildi, şiddet gördü, 4 çocuğuyla Türkiye’ye kaçtı Suriyeli çilekeş anne çocukları için savaşıyor

DÖRT ÇOCUĞUNU ALIP YENİ BİR HAYAT KURDU Yaşadığı şiddetin ardından üç yıl önce eşinden ayrı yaşamaya başlayan Şirin Avdi, dört çocuğuyla birlikte hayatını yeniden kurmak için mücadele etmeye başladı. Bir süre daha çadırda yaşamak zorunda kalan genç anne, ardından Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde bir ev kiraladı. Eşinin zaman zaman yaşadığı eve gelerek kendisini rahatsız ettiğini ileri süren Avdi, bütün zorluklara rağmen çocuklarının geleceği için çalışmayı sürdürüyor.

#4
Foto - 13 yaşında evlendirildi, şiddet gördü, 4 çocuğuyla Türkiye’ye kaçtı Suriyeli çilekeş anne çocukları için savaşıyor

ÇOCUKLARINI OKULA KAYDETTİREMİYOR En büyüğü 13, en küçüğü 8 yaşında olan dört çocuğunun eğitim almasını isteyen Avdi, bu kez de adres kaydı engeliyle karşılaştı. Okul kayıt dönemlerinde çalışmak zorunda olduğu için çocuklarının işlemlerini yaptıramayan genç anne, daha sonra başvurduğunda oturduğu adreste başka bir kişinin kayıtlı olduğunu öğrendi. Evde kendilerinden başka kimsenin yaşamadığını belirten Avdi, adres kaydındaki sorunun giderilmesini ve çocuklarının okula başlayabilmesini istiyor.

#5
Foto - 13 yaşında evlendirildi, şiddet gördü, 4 çocuğuyla Türkiye’ye kaçtı Suriyeli çilekeş anne çocukları için savaşıyor

"BEN CAHİL KALDIM, ONLAR KALMASIN" Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansına (İHA) anlatan Şirin Avdi, çocuklarının kendisiyle aynı kaderi paylaşmasını istemediğini belirterek şöyle konuştu: "Eşimden çok şiddet gördüm. Su bardağıyla elimi parçaladı, 3 damarım yırtıldı. Elimde iz kaldı." Çocuklarının eğitimi için verdiği mücadeleyi anlatan Avdi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çadırda kalıyordum, okula çocuklarımı gönderemedim. Onlar için ev tuttum şu anda da adresimizde birisi oturuyor gözüküyor o nedenle kayıt yaptıramıyorum. Ben cahil kaldım, onlar benim gibi cahil kalmasın istiyorum. Onların okumasını istiyorum. Tek isteğim çocuklarımın okula gitmesi. Suriye’ye de dönmeyi düşündüm ancak Türkiye çok güzel bir ülke, evlatlarımın burada okumasını istiyorum."

#6
Foto - 13 yaşında evlendirildi, şiddet gördü, 4 çocuğuyla Türkiye’ye kaçtı Suriyeli çilekeş anne çocukları için savaşıyor

"ARKADAŞLARIMI OKULA GİDERKEN GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLÜYORUM" Şirin Avdi'nin 13 yaşındaki oğlu Muhammed H. de kardeşleriyle birlikte okula gitmek istediğini söyledi. Yaşıtları 7. sınıfta eğitim görürken kendisinin henüz okula başlayamadığını anlatan Muhammed, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Benim bütün arkadaşlarım okula gidiyor ancak biz kardeşlerimizle okula gitmiyoruz. Ben de okumak istiyorum. Arkadaşlarımı okula giderken görünce çok üzülüyorum." Dört çocuğunun eğitimden mahrum kalmasını istemeyen Şirin Avdi, adres kaydı sorununun çözülmesi ve evlatlarının okula başlayabilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

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