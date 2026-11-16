13 yaşında evlendirildi, şiddet gördü, 4 çocuğuyla Türkiye’ye kaçtı Suriyeli çilekeş anne çocukları için savaşıyor
Suriye’de 13 yaşındayken evlendirilen ve daha sonra Türkiye’ye gelen, yıllarca eşinden şiddet gördükten sonra da dört çocuğuyla yeni bir hayat kuran 28 yaşındaki Şirin Avdi, evlatlarının eğitim alabilmesi için mücadele ediyor. Yıllarca çadırlarda yaşadığı için çocuklarını okula gönderemeyen genç anne, bu kez de oturduğu evin adresinde başkası kayıtlı olduğundan kayıt yaptıramıyor. Tek isteği dört evladının eğitim alması olan anne, yetkililerden yardım bekliyor.