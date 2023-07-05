Bu açıklama herkesi şaşırttı! İnsan beyni gittikçe küçülüyor

Brain Behavior and Evolution isimli hakemli bilim dergisinde yapılan açıklamaya göre, insan beyni stres ve yaşadığı çevrenin koşullarına göre tepkiler veriyor. Aynı zamanda yeni koşullara uyum sağlamaya çalışan beyin yapısı ile ilgili makalede ''Son küresel ısınma eğilimleri göz önüne alındığında iklim değişikliğinin insan beyninin büyüklüğü ve nihayetinde insan davranışı üzerindeki olası etkisini anlamak çok önemli.'' ifadesi yer aldı. Yapılan çalışmada toplamda 298 insanın beyni incelendi. Toplamda 50 bin yıllık bir süreyi kapsayan çalışmada insan beyninin hava koşulları küresel sıcaklık, nem ve yağış gibi durumlar karşısında son 50 bin yılda nasıl değiştiği incelendi. Çalışma sonunda elde edilen veriler havanın daha ılıman olduğu zamanlarda insan beyni boyutunun daha soğuk havalara kıyasla küçüldüğünü açığa çıkardı.