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Sağlık
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Bu açıklama herkesi şaşırttı! İnsan beyni gittikçe küçülüyor

2023-07-05 18:22:46
Bu açıklama herkesi şaşırttı! İnsan beyni gittikçe küçülüyor

Yapılan bir bilimsel çalışma, insan beyninin küçüldüğünü ortaya koydu. Peki, ama bu nasıl oluyor?

#1
Foto - Bu açıklama herkesi şaşırttı! İnsan beyni gittikçe küçülüyor

İnsan beyni üzerinde yapılan araştırmalar şaşkınlık vermeye devam ediyor. bilim insanları tarafından yapılan yeni bir açıklama insan beyninin geçmişten bugüne küçüldüğünü ortaya koydu. Araştırma ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Doğa Tarihi Müzesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi. Yapılan araştırma iklim koşulları ve değişikliklerinin insan beyni üzerinde etkileri olduğunu açığa çıkardı. Independent Türkçe tarafından aktarılan bilgilere göre çalışma insan beyninde küçülme oluşumunu ortaya koydu.

#2
Foto - Bu açıklama herkesi şaşırttı! İnsan beyni gittikçe küçülüyor

Brain Behavior and Evolution isimli hakemli bilim dergisinde yapılan açıklamaya göre, insan beyni stres ve yaşadığı çevrenin koşullarına göre tepkiler veriyor. Aynı zamanda yeni koşullara uyum sağlamaya çalışan beyin yapısı ile ilgili makalede ''Son küresel ısınma eğilimleri göz önüne alındığında iklim değişikliğinin insan beyninin büyüklüğü ve nihayetinde insan davranışı üzerindeki olası etkisini anlamak çok önemli.'' ifadesi yer aldı. Yapılan çalışmada toplamda 298 insanın beyni incelendi. Toplamda 50 bin yıllık bir süreyi kapsayan çalışmada insan beyninin hava koşulları küresel sıcaklık, nem ve yağış gibi durumlar karşısında son 50 bin yılda nasıl değiştiği incelendi. Çalışma sonunda elde edilen veriler havanın daha ılıman olduğu zamanlarda insan beyni boyutunun daha soğuk havalara kıyasla küçüldüğünü açığa çıkardı.

#3
Foto - Bu açıklama herkesi şaşırttı! İnsan beyni gittikçe küçülüyor

Bundan 11 bin yıl önce Pleistosen ismi verilen dönem sona erdi. Dönemin geç evrelerine doğru hava sıcaklıkları sürekli düşmeye başladı ve son buzul çağı yaşandı. Son 11 bin yıldır devam eden Holosen dönemi içerisinde ise sıcaklıklar sürekli olarak yükselmeye devam ediyor. Analiz sonucu ise bu iniş çıkış dönemlerinde insna beyninin değişime uyum sağlamak için değiştiğini ortaya koydu. Alınan verilere göre Holosen dönemi boyunca ortalama insan beyni boyutunda yüzde 10,7 kadar küçülme söz konusu. Beyin boyutunun küçülmesindeki ana sebep ise henüz bilinmezliğini koruyor. Araştırma ekibine liderlik eden Jeff Morgan Stiebel ise insan beyni ortalama boyutunu etkileyen durumun değişen iklim şartları ile avlanma gereksinimlerinin değişmesi, bitki örtüsünde farklılaşma ve teknoloji gibi iklim dışı etkenlere bağlı olarak değişebileceğini açıkladı.

#4
Foto - Bu açıklama herkesi şaşırttı! İnsan beyni gittikçe küçülüyor

Yapılan araştırma sonucunda insan beyninin boyutu ile ilgili iki bilinmez bulunuyor. Bunlardan ilki beynin boyutunda küçülmeye neyin neden olduğu, diğeri ise bu durumun insan fizyolojisini nasıl etkilediği. Stiebel tarafından yapılan açıklamalara göre çok ufak bir küçülme bile fizyolojimizi etkilemek için yeterliyken, bu etkinin nasıl bir şekilde karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Kaynak: Haber Global

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