Bu açıklama herkesi şaşırttı! İnsan beyni gittikçe küçülüyor

Bundan 11 bin yıl önce Pleistosen ismi verilen dönem sona erdi. Dönemin geç evrelerine doğru hava sıcaklıkları sürekli düşmeye başladı ve son buzul çağı yaşandı. Son 11 bin yıldır devam eden Holosen dönemi içerisinde ise sıcaklıklar sürekli olarak yükselmeye devam ediyor. Analiz sonucu ise bu iniş çıkış dönemlerinde insna beyninin değişime uyum sağlamak için değiştiğini ortaya koydu. Alınan verilere göre Holosen dönemi boyunca ortalama insan beyni boyutunda yüzde 10,7 kadar küçülme söz konusu. Beyin boyutunun küçülmesindeki ana sebep ise henüz bilinmezliğini koruyor. Araştırma ekibine liderlik eden Jeff Morgan Stiebel ise insan beyni ortalama boyutunu etkileyen durumun değişen iklim şartları ile avlanma gereksinimlerinin değişmesi, bitki örtüsünde farklılaşma ve teknoloji gibi iklim dışı etkenlere bağlı olarak değişebileceğini açıkladı.