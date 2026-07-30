Keşke yardımlar AHBAP yerine AFAD’a verilseydi! ‘Devlet yok’ diyenleri Maraş’a bekliyoruz
Kahramanmaraş’taki 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların usulsüz kullanıldığının tespit edilmesinin ardından tepkilerini dile getiren depremzede vatandaşlar, yardımlar özel kuruluşlar yerine AFAD’a gönderilseydi deprem bölgelerine ulaşacağını belirttiler. Algıya soyunarak ‘devlet nerede’ diyenlere de cevap veren depremzedeler, “Onları şehrimize bekliyoruz. Biz memnunuz vatandaş olarak, her şey ortada. Boş konuşmaya gerek yok" ifadelerini kullandılar.