Keşke yardımlar AHBAP yerine AFAD’a verilseydi! ‘Devlet yok’ diyenleri Maraş’a bekliyoruz

"TOPLANAN PARALAR BURALARA GELMİŞ OLSAYDI ÇOK DAHA GÜZEL OLURDU" Depremzedelerden Mesut Balık, "Şükürler olsun, devlet yok diyenleri şehrimize bekliyorum. Şehrimize gelin bir bakın. Biz memnunuz vatandaş olarak, her şey ortada. Boş konuşmaya gerek yok. Konuşanlar da gelsin buyursun. Gördüğümüz kadarıyla toplanan paralar buralara gelmiş olsaydı çok daha güzel olurdu. Devletimiz her şeyi görüyor" dedi.