  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Japon devi seviyeyi yükseltiyor: Ultra lüks modeli satışa çıkarıyor! Bakan Ersoy: Sinemaya ayırdığımız toplam kaynak 315 milyon lirayı aştı Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gizli yazışmaları dosyaya girdi: “Torpil listesi” ortaya çıktı Yusuf Kaplan'dan flaş sözler: Azerbaycan'a yaptığımız ikaz karşılık buldu İTO duyurdu! Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu Hava savunma sistemlerine yoğun ilgi: ASELSAN’dan 488,5 milyon avroluk sözleşme İstanbul’da sokak ortasında vurulmuştu! Kurşunların hedefi olan isim, ekranların tanınan yüzünün oğlu çıktı Doğa gezisi sırasında göz göze geldi: Vaşak, hayalet gibi görünüp anında kayboldu! Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor Van Gölü'nde Mars'ın izleri aranıyor! Bilim insanları çalışmalara başladı
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin ürün tedarikinin ötesine taşınarak teknoloji paylaşımı ve ortak üretime evrileceğini müjdeledi. 5'inci nesil milli muharip uçak KAAN, ANKA III ve Bayraktar KIZILELMA gibi geleceğin hava sistemlerinde müşterek projeler geliştirilmesi için büyük bir potansiyel bulunduğunu vurgulayan Güler, "Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan" vurgusu yaptı. 2035 hedefleri doğrultusunda kritik teknolojilerde bağımsızlığı pekiştireceklerini belirten Güler, atılan bu stratejik adımların iki ülkenin havacılık kabiliyetlerini zirveye taşıyacağını kaydetti.

#1
Foto - Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bizim anlayışımız nettir; 'Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan; güçlü Azerbaycan da güçlü Türkiye' demektir" dedi. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bulunan Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan basınına verdiği röportajda; Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ve savunma sanayii iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

Türk savunma sanayiinin dünyada gıpta ile takip edilen bir kapasite ve güce sahip olduğunu aktaran Bakan Güler, "Bu durum bizleri gururlandırdığı gibi sorumluluğumuzu da artırmaktadır. Nitekim başarının bir varış değil, yolculuk olduğunun bilinciyle hem günümüz teknolojik yeniliklerine sahip, hem de geleceğin teknolojilerini içeren sistemleri geliştirmek için tüm savunma sanayi paydaşlarımızla birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ulaştığımız bu seviyeyi daha da ileriye taşıma kararlılığımız, yakın zamanda hayata geçirdiğimiz veya hizmete aldığımız projelerle de somut bir şekilde ortaya konulmaktadır. Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümü, şirket ve proje sayısındaki artıştan üretim kapasitesine, istihdamdan uluslararası pazarlardaki etkinliğe kadar pek çok alanda açıkça görülmektedir. Bugün 4 binden fazla şirketi, 100 binin üzerinde doğrudan istihdamı ve 20 milyar doları aşan cirosuyla savunma ve havacılık ekosistemimiz önemli bir büyüklüğe ulaşmış; geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleriyle küresel pazarlardaki konumunu da önemli ölçüde güçlendirmiştir" açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

Bakan Güler, Türk savunma sanayisinin önümüzdeki 10 yıllık süreçte operasyonel platform üreten mevcut yapısını daha da ileri taşıyarak küresel ölçekte teknoloji lideri ve oyun kurucu bir aktöre dönüşmesini hedeflediklerini belirterek, "Savunma ve havacılık ihracatımız yıllık 10 milyar dolar seviyesini aşmış; Türkiye, dünyanın önde gelen savunma sanayii ihracatçıları arasında yerini almıştır. Uzun vadeli hedefimiz, küresel pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmektir. Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz; kritik teknolojilerde bağımsızlığımızı daha da güçlendirmek, seri üretim kapasitemizi artırmak ve küresel pazardaki payımızı kalıcı şekilde büyütmektir" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

Güler, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun harekat kabiliyetini ve operasyonel uyumunu en üst düzeyde tutmak amacıyla kara, hava ve özel kuvvetlerin katılımıyla her yıl kapsamlı ortak tatbikatlar düzenlendiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şuşa Beyannamesi bu iş birliğimizin siyasi ve stratejik çerçevesini daha da güçlendirmiştir. Savunma ve güvenlik alanında eğitim, danışmanlık, yardımlaşma ve savunma sanayii dâhil olmak üzere mevcut iş birliğimizi daha ileri seviyelere taşıyoruz. Özetle, Türkiye ve Azerbaycan için güvenlik söz konusu olduğunda dayanışma bizim için konjonktürel bir tercih değil, kardeşliğimizin ve stratejik ortaklığımızın doğal bir sonucudur. Bizim anlayışımız nettir; 'Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan; güçlü Azerbaycan da güçlü Türkiye' demektir."

#5
Foto - Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

Türkiye'nin Azerbaycan ile savunma sanayisi alanında güçlü bir iş birliğine sahip olduğunu değinen Güler, "Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini ürün tedarikinin ötesine taşıyarak teknoloji paylaşımı, ortak üretim ve kapasite geliştirme alanlarında derinleştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede, 5'inci nesil millî muharip uçağımız KAAN ile ANKA III ve Bayraktar KIZILELMA gibi yeni nesil insansız hava platformları başta olmak üzere geleceğin hava sistemlerinde müşterek projeler geliştirilmesine bakımından önemli bir potansiyel bulunduğunu değerlendiriyoruz. Bu alanda ortaya konulacak ortak vizyonun, iki ülkenin savunma ve havacılık kabiliyetlerini daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

#6
Foto - Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

Güler, insansız sistemlerden otonom teknolojilere, elektronik harpten uzay teknolojilerine kadar savunma sanayisindeki ileri teknoloji çözümlerinin fuarlar aracılığıyla dünyaya tanıtıldığını altını çizerek, "Bu platformlar, firmalarımızın uluslararası görünürlüğünü artırmasına, yeni pazarlara ulaşmasına ve küresel rekabet gücünü geliştirmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. ADEX de bu bakımdan bizim için özel bir yere sahiptir. Kafkasya'nın önemli savunma sanayii buluşmalarından biri olan ADEX; uluslararası delegasyonları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek askerî-teknik iş birliği, ortak projeler ve uzun vadeli stratejik ortaklıklar için önemli imkanlar sunmaktadır" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

2035 hedefleri doğrultusunda kritik teknolojilerde millî kabiliyetlerin geliştirilmesi ve teknolojik bağımsızlığın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Güler, "KAAN ve HÜRJET başta olmak üzere yürüttüğümüz platform projeleri ile milli motor çalışmalarımız da bu hedefimizin önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Bu vizyonun önemli boyutlarından birini de uzay alanındaki yeteneklerimiz oluşturmaktadır.

#8
Foto - Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

2035 yılına gelindiğinde; İstihbarat, Gözetleme ve Keşif, Elektronik Destek, İhbar ve İkaz, Bölgesel Konumlama ve Zamanlama uydu sistemleri ile Uzay Ortam Farkındalığı kapsamında tanımlanmış uzay resminin oluşturulmasına katkı sağlayacak yeteneklerin geliştirilmesini ve savunma sanayimizin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

#9
Foto - Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı
Gündem

Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında siyaset kulislerini hareketlendiren renkli ve samimi anlar objektiflere yansıdı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek isterim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, ema..
Telegram’da dehşete düşüren skandal! Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satmışlar
Gündem

Telegram’da dehşete düşüren skandal! Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satmışlar

Telegram üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında, çocuk istismarına ilişkin görüntülerin para karşılığında temin edildiği tespit edildi. O..
Gökyüzünde dengeleri değiştirecek gelişme: Pegasus havayolu devini resmen satın aldı
Ekonomi

Gökyüzünde dengeleri değiştirecek gelişme: Pegasus havayolu devini resmen satın aldı

Türkiye'nin havacılık devi Pegasus Hava Yolları, Çekya Hava Yolları (Czech Airlines-CSA) ve Smartwings Grubu'nu resmen satın aldı.
Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak
Dünya

Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak

Azerbaycan’da Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni kılık kıyafet düzenlemesiyle okullarda başörtüsü yasaklandı
Bosnalı Müslümanlara zulmün hükümlü ismi öldü! Biljana Plavsic 96 yaşındaydı
Gündem

Bosnalı Müslümanlara zulmün hükümlü ismi öldü! Biljana Plavsic 96 yaşındaydı

Bosna Hersek’te Müslümanlara ve diğer Sırp olmayan halklara yönelik etnik temizlik politikasının üst düzey siyasi aktörlerinden Biljana Plav..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23