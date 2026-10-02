Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor

Türk savunma sanayiinin dünyada gıpta ile takip edilen bir kapasite ve güce sahip olduğunu aktaran Bakan Güler, "Bu durum bizleri gururlandırdığı gibi sorumluluğumuzu da artırmaktadır. Nitekim başarının bir varış değil, yolculuk olduğunun bilinciyle hem günümüz teknolojik yeniliklerine sahip, hem de geleceğin teknolojilerini içeren sistemleri geliştirmek için tüm savunma sanayi paydaşlarımızla birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ulaştığımız bu seviyeyi daha da ileriye taşıma kararlılığımız, yakın zamanda hayata geçirdiğimiz veya hizmete aldığımız projelerle de somut bir şekilde ortaya konulmaktadır. Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümü, şirket ve proje sayısındaki artıştan üretim kapasitesine, istihdamdan uluslararası pazarlardaki etkinliğe kadar pek çok alanda açıkça görülmektedir. Bugün 4 binden fazla şirketi, 100 binin üzerinde doğrudan istihdamı ve 20 milyar doları aşan cirosuyla savunma ve havacılık ekosistemimiz önemli bir büyüklüğe ulaşmış; geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleriyle küresel pazarlardaki konumunu da önemli ölçüde güçlendirmiştir" açıklamasında bulundu.