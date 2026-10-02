Kardeş ülkeyle gökyüzünde dev ittifak! KAAN ve KIZILELMA için tarihe geçecek adım sessiz sedasız atılıyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin ürün tedarikinin ötesine taşınarak teknoloji paylaşımı ve ortak üretime evrileceğini müjdeledi. 5'inci nesil milli muharip uçak KAAN, ANKA III ve Bayraktar KIZILELMA gibi geleceğin hava sistemlerinde müşterek projeler geliştirilmesi için büyük bir potansiyel bulunduğunu vurgulayan Güler, "Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan" vurgusu yaptı. 2035 hedefleri doğrultusunda kritik teknolojilerde bağımsızlığı pekiştireceklerini belirten Güler, atılan bu stratejik adımların iki ülkenin havacılık kabiliyetlerini zirveye taşıyacağını kaydetti.