Bu 4 bitki doğal antidepresan etkisi gösteriyor

Depresyon tedavisindeki terapötik faydaları, çeşitli bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Bazı araştırmalar bitkinin bir kaç reçeteli antidepresan kadar etkili olduğunu göstermiştir. Ancak dikkatli olun sarı kantaron bir çok ilaçla etkileşime girer bu nedenle herhangi bir reçeteli ilaç alıyorsanız, sarı kantaron kullanmadan önce doktorunuza danışın.