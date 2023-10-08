‘Bozkırın incisi’ Sivrihisar’a ziyaretçi akını

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin turizm potansiyelini daha da artırmak ve turizmi sürdürülebilir kılmak için çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, “Sivrihisar'ımız hem kültürel hem de tarihi açıdan zengin bir kentimizdir. Yerli ve yabancı turistlerimizin bu tarih dolu kenti ziyaret etmeleri bizleri mutlu ediyor. Tarihi atmosferin içinde yaşamak isteyenleri, daha önce ilçemizi ziyaret etmemiş herkesi kentimize davet ediyoruz. Ziyaret etme fırsatı bulanları ise tekrar güzel ilçemize bekliyoruz” dedi.