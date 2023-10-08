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Kültür Sanat
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‘Bozkırın incisi’ Sivrihisar’a ziyaretçi akını

2023-10-08 16:07:49
‘Bozkırın incisi’ Sivrihisar’a ziyaretçi akını

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçedeki ziyaretçi akınından memnun olduklarını ifade etti.

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Foto - ‘Bozkırın incisi’ Sivrihisar’a ziyaretçi akını

Eskişehir'in ilk ve tek “Dünya Mirası” Sivrihisar Ulu Cami, Sivrihisar ilçesi sınırlarında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde “Dünya Mirası” olarak ilan edilen cami yoğun ziyaretçi akınına uğrarken, ilçedeki diğer destinasyonlar da turistlerin dikkatini çekiyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün göreve gelmesiyle birlikte Sivrihisar artık ‘enlerin ve ilklerin ilçesi’ olarak anılıyor. Festivaller, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile birlikte tarihi dokuya uygun inovatif projeler Sivrihisar’ı ‘bozkırın incisi’ haline dönüştürdü.

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Foto - ‘Bozkırın incisi’ Sivrihisar’a ziyaretçi akını

Nasreddin Hoca Kültür Evi, Sivrihisar Kilim Müzesi ve Kurtuluş Müzesi Zaimağa Konağı gibi eşsiz müzeler tarihi kentin kültürel zenginliği hakkında bilgi veren mekanlar arasında yer alıyor. Sivrihisar Kilim Müzesi, Türkiye'deki ilk uygulamalı kilim müzesi olma özelliğini taşıyor ve kilim sanatının zengin geçmişini ziyaretçilerle buluşturuyor. Diğer yandan Kurtuluş Müzesi Zaimağa Konağı, tarihi dokusuyla dikkat çekiyor ve milli mücadele döneminin önemli izlerini barındırıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu mekanlar, Sivrihisar'ın tarihi ve kültür mirasını yaşatma ve tanıtma misyonuna büyük katkıda bulunuyor. Turistik cazibe merkezlerinin yanı sıra, yöresel lezzetlerin sunulduğu restoranlar ve el sanatlarıyla ünlü dükkanlar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - ‘Bozkırın incisi’ Sivrihisar’a ziyaretçi akını

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin turizm potansiyelini daha da artırmak ve turizmi sürdürülebilir kılmak için çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, “Sivrihisar'ımız hem kültürel hem de tarihi açıdan zengin bir kentimizdir. Yerli ve yabancı turistlerimizin bu tarih dolu kenti ziyaret etmeleri bizleri mutlu ediyor. Tarihi atmosferin içinde yaşamak isteyenleri, daha önce ilçemizi ziyaret etmemiş herkesi kentimize davet ediyoruz. Ziyaret etme fırsatı bulanları ise tekrar güzel ilçemize bekliyoruz” dedi.

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