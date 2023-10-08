‘Bozkırın incisi’ Sivrihisar’a ziyaretçi akını

Nasreddin Hoca Kültür Evi, Sivrihisar Kilim Müzesi ve Kurtuluş Müzesi Zaimağa Konağı gibi eşsiz müzeler tarihi kentin kültürel zenginliği hakkında bilgi veren mekanlar arasında yer alıyor. Sivrihisar Kilim Müzesi, Türkiye'deki ilk uygulamalı kilim müzesi olma özelliğini taşıyor ve kilim sanatının zengin geçmişini ziyaretçilerle buluşturuyor. Diğer yandan Kurtuluş Müzesi Zaimağa Konağı, tarihi dokusuyla dikkat çekiyor ve milli mücadele döneminin önemli izlerini barındırıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu mekanlar, Sivrihisar'ın tarihi ve kültür mirasını yaşatma ve tanıtma misyonuna büyük katkıda bulunuyor. Turistik cazibe merkezlerinin yanı sıra, yöresel lezzetlerin sunulduğu restoranlar ve el sanatlarıyla ünlü dükkanlar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.