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Yaşam
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'Bozkır keleri' o ilde görüntülendi

2023-08-12 17:13:19
'Bozkır keleri' o ilde görüntülendi

Tunceli’de 'bozkır keleri' bu yıl ilk kez kayıt altına alındı.

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Foto - 'Bozkır keleri' o ilde görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde 'asgari endişe' altındaki türler arasında yer alan bozkır keleri, Tunceli merkeze bağlı Başakçı köyünde muhtar Erdem Güngören tarafından fotoğraflandı.

#2
Foto - 'Bozkır keleri' o ilde görüntülendi

Kentte bu yıla kadar literatür kaydı bulunmayan hayvanı rahatsız etmemek için sadece birkaç fotoğrafını çektiğini dile getiren Güngören, bulunduğu zeminin rengini aldığı için görüntülemenin son derece zor olduğunu belirtti.

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