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Yaşam
5
Bozayılar çocuklar gibi eğlendi

2022-12-31 11:33:55
Bozayılar çocuklar gibi eğlendi

Bozayılar kayak yaparken objektiflere yakalandı. Fotoğraf kareleri yüzleri güldürdü.

#1
Foto - Bozayılar çocuklar gibi eğlendi

Tunceli'de karda kayak yaparak oyun oynayan bozayıların o anları, doğa fotoğrafçısı tarafından kaydedildi.

#2
Foto - Bozayılar çocuklar gibi eğlendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kovuklu köyünde yaşayan doğa fotoğrafçısı Özgür Balcı, köyün yüksek kesimlerde karda kayak yaparak eğlenen bozayıları görüntüledi.

#3
Foto - Bozayılar çocuklar gibi eğlendi

Köyde boş vakitlerinde doğa fotoğrafçılığı yaptığını belirten Balcı, ''Köyde yaşamanın en güzel yanının yaban hayvanlarının en güzel anlarına tanıklık etmenin olduğunu düşünüyorum.

#4
Foto - Bozayılar çocuklar gibi eğlendi

Daha önce vaşak, kurt ve yaban keçisi çekmiştim. Bozayıların kar üstünde oyun oynadıklarını görünce kamera ile onları da kayıt altına aldım" dedi.

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