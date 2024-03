Çiftlik ayrıca, her ikisi de çalışır durumda olan ve "boğazının arkasından bağlı" olan iki ağzın nasıl çalıştığına dair güncellemeler yayınladı. Ayrıca hayvanı satın almak için teklifler de sunarak Deux Face'in "satılık olmadığını" doğruladılar. İneğin doğduğu gün olan 28 Şubat Çarşamba günü yapılan ilk güncellemede şunlar yazıyordu: "Kulaklarının arka dikişinden itibaren her şey bir buzağıdaki gibi normal. İki ağız boğazın arka kısmında birleşiyor. Her iki ağız da aynı hareketleri yapıyor." "Sol ağzı biraz daha normal. Başını kaldırmakta zorlanıyor ama hareket ettikçe başını daha fazla tutuyor.Daha güçlü. Henüz kendi başına ayakta duramadığı için annesine bakamıyor."