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Medya
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Böylesi bir daha gelmez! Kuruluş Osman destan yazdı

2020-10-15 10:52:55
Böylesi bir daha gelmez! Kuruluş Osman destan yazdı

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi dün gece resmen destan yazdı.

#1
Foto - Etkili sahneleri ve prodüksiyonu ile adından çok söz ettiren Kuruluş Osman yine bir ilke imza attı.

Etkili sahneleri ve prodüksiyonu ile adından çok söz ettiren Kuruluş Osman yine bir ilke imza attı.

#2
Foto - Yeni karakterleri ile yeni sezona başlayan dizi reytingde zirvede yerini aldı.

Yeni karakterleri ile yeni sezona başlayan dizi reytingde zirvede yerini aldı.

#3
Foto - 14 Ekim 2020 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı.

14 Ekim 2020 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı.

#4
Foto - Reyting sonuçlarına göre Total'de Kuruluş Osman ve AB grubu izleyicide Sadakatsiz Reyting listesinin zirvesinde yer aldı.

Reyting sonuçlarına göre Total'de Kuruluş Osman ve AB grubu izleyicide Sadakatsiz Reyting listesinin zirvesinde yer aldı.

#5
Foto - Totalde ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Kuruluş Osman özet yer aldı. AB'de ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.

Totalde ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Kuruluş Osman özet yer aldı. AB'de ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.

#6
Foto - TOTAL İLK 10 PROGRAM

TOTAL İLK 10 PROGRAM

#7
Foto - 1 KURULUS OSMAN ATV 2 SADAKATSIZ KANAL D 3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

1 KURULUS OSMAN ATV 2 SADAKATSIZ KANAL D 3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

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