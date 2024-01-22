Böylesi ancak fıkralarda olur! Dairesini kiraya vermeye gidince neye uğradığını şaşırdı

Yaşadığı olayı anlatan dairenin işletmecisi Ramazan Coşar, “Burası, iki buçuk aydır falan boşta. Biz iki buçuk aydır kirasını ödüyoruz. Müşteriye göstermeye geldiğimizde burada bir şahıs, montunu sermiş, kaloriferin dibinde sigarasını içiyor, yiyecek koymuş yanına biraz. Bir iki gündür burada ikamet ettiği de belli. Sorular sorduğumuzda hiç cevap vermedi. 'Çok özür dilerim' falan dedi sadece, 'bilmiyorum' dedi. Nerelisin diyoruz cevap vermiyor falan. Biz şüphelendik. Dışarıda kiralık yazısı yazdığı için boş olduğunu anlayıp girmiş olduğunu düşündük. Polis çağıralım dedik. Üzerinde bulunan evrakların içerisinde hırsızlıktan daha önce soruşturma geçirmiş. Bir polis tutanağı vardı daha önceden. Polis geldi, aramasının olmadığını söyledi. Biz de şikayetçi olmadık” dedi.