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Böylesi ancak fıkralarda olur! Dairesini kiraya vermeye gidince neye uğradığını şaşırdı

2024-01-22 12:31:05
Böylesi ancak fıkralarda olur! Dairesini kiraya vermeye gidince neye uğradığını şaşırdı

Eskişehir’de boş olan apart dairesine müşteriyle birlikte giden Ramazan Coşar, evde tanımadığı birinin konakladığını gördü. Dairenin işletmecisi, kaçak kalan şahsa evini temizletti, durumu polise ihbar etti.

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Foto - Böylesi ancak fıkralarda olur! Dairesini kiraya vermeye gidince neye uğradığını şaşırdı

Eskişehir’de apart işletmecisi olan 52 yaşındaki Ramazan Coşar’ın, Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi’nde bulunan ve 2 buçuk aydır camında kiralık ilanı bulunan dairesine müşteri çıktı. Daireyi kiralamak isteyen vatandaşla birlikte zemin kattaki dairenin kapısını açan Coşar, ilginç manzarayla karşılaştı. Uzun süredir boş olan evinin parkeleri üzerinde tanımadığı bir kişinin yattığını gören Coşar, şaşkınlığını atlattıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler gelene kadar odanın kapısını kapatan dairenin işletmecisi, şahsın kaçmasını da böylelikle önledi. Adrese gelen polis ekipleri, şahsın 30 yaşlarında, isminin ise A.Ç. olduğunu belirlerken, yapılan sorguda Kırıkkale’de bir market soygununa karıştığı tespit edildi. Evini kontrol eden Coşar, merkezi ısıtmalı olan sıcak dairenin tuvaletinin ise kirli olduğunu gördü. Dairenin işletmecisi, şahıs tarafından kirletilen tuvaleti ve diğer bölümleri, A.Ç.’ye temizlettirdi. Ramazan Coşar, temizliğin ardından ise A.Ç. hakkında şikayetçi olmaktan vazgeçti.

#2
Foto - Böylesi ancak fıkralarda olur! Dairesini kiraya vermeye gidince neye uğradığını şaşırdı

Evde çok yoğun bir şekilde duman kokusu olduğunu söyleyen daire işletmecisi Ramazan Coşar, A.Ç.’nin eve ya kapıdan ya da balkon camından girmiş olabileceğini belirtti. Öte yandan Coşar, camında ‘Kiralık’ yazısı yazan ev sahiplerini uyardı.

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Foto - Böylesi ancak fıkralarda olur! Dairesini kiraya vermeye gidince neye uğradığını şaşırdı

Yaşadığı olayı anlatan dairenin işletmecisi Ramazan Coşar, “Burası, iki buçuk aydır falan boşta. Biz iki buçuk aydır kirasını ödüyoruz. Müşteriye göstermeye geldiğimizde burada bir şahıs, montunu sermiş, kaloriferin dibinde sigarasını içiyor, yiyecek koymuş yanına biraz. Bir iki gündür burada ikamet ettiği de belli. Sorular sorduğumuzda hiç cevap vermedi. 'Çok özür dilerim' falan dedi sadece, 'bilmiyorum' dedi. Nerelisin diyoruz cevap vermiyor falan. Biz şüphelendik. Dışarıda kiralık yazısı yazdığı için boş olduğunu anlayıp girmiş olduğunu düşündük. Polis çağıralım dedik. Üzerinde bulunan evrakların içerisinde hırsızlıktan daha önce soruşturma geçirmiş. Bir polis tutanağı vardı daha önceden. Polis geldi, aramasının olmadığını söyledi. Biz de şikayetçi olmadık” dedi.

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