Böylesi ancak fıkralarda olur! Dairesini kiraya vermeye gidince neye uğradığını şaşırdı

Eskişehir’de apart işletmecisi olan 52 yaşındaki Ramazan Coşar’ın, Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi’nde bulunan ve 2 buçuk aydır camında kiralık ilanı bulunan dairesine müşteri çıktı. Daireyi kiralamak isteyen vatandaşla birlikte zemin kattaki dairenin kapısını açan Coşar, ilginç manzarayla karşılaştı. Uzun süredir boş olan evinin parkeleri üzerinde tanımadığı bir kişinin yattığını gören Coşar, şaşkınlığını atlattıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler gelene kadar odanın kapısını kapatan dairenin işletmecisi, şahsın kaçmasını da böylelikle önledi. Adrese gelen polis ekipleri, şahsın 30 yaşlarında, isminin ise A.Ç. olduğunu belirlerken, yapılan sorguda Kırıkkale’de bir market soygununa karıştığı tespit edildi. Evini kontrol eden Coşar, merkezi ısıtmalı olan sıcak dairenin tuvaletinin ise kirli olduğunu gördü. Dairenin işletmecisi, şahıs tarafından kirletilen tuvaleti ve diğer bölümleri, A.Ç.’ye temizlettirdi. Ramazan Coşar, temizliğin ardından ise A.Ç. hakkında şikayetçi olmaktan vazgeçti.