Böyle zam görülmedi! Çocuklarıyla evsiz kaldı

Ev sahibi bununla da yetinmeyip bir müddet kirasını ödeyemeyen Boyraz’ı evden çıkarmak için mahkemeye verdi. Boyraz ise olanlardan habersiz kendisine ulaşması gereken tebligatın komşusuna gittiğini iddia etti. Kendisine ulaşmadığı tebligat dolasıyla itiraz süresi geçen anne, 15 gün sonra kendisine gelen haciz kararıyla şoka uğradı. Evden çıkmak zorunda kalan Asiye Boyraz, 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu başlarını eşyalarını toplarken, başlarını sokacak bir ev arıyor. Yetkililerden sesinin duymasını isteyen Boyraz, “Biz şimdi nerede kalacağız, çadır bulsam orada da kalırım. Çocuklarım ve ben mağdur kaldık” diye konuştu.