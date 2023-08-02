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Yaşam
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Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

2023-08-02 15:03:15
Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

Muğla’dan Adana’ya ailesini ziyarete gelen bir kişi, annesinin terk ettiği Alzheimer hastası babasını çöp evde buldu.

#1
Foto - Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

Fotoğrafçı Mehmet (58) ve ev hanımı Songül (48) Kapılı çifti 35 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Çift, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde otururken, çocuklarından 3’ü evlenip evden ayrıldı. Çiftin Özgür (29) isimli çocukları da çalışmak için Muğla’nın Bodrum ilçesine gitti. Ancak 4 sene önce Mehmet Kapılı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yaşlı adama Alzheimer teşhisi konuldu. Bu süreçte iddiaya göre Songül Kapılı eşiyle hiç ilgilenmedi ve yaşlı adamı evde bırakarak sürekli dışarı çıktı. Ancak Özgür Kapılı, annesiyle ne zaman görüşse babasının durumunun iyi olduğunu duydu, ancak çalıştığı için 6 aydır bir türlü ailesinin yanına gelemedi.

#2
Foto - Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

Geçtiğimiz aylarda ise anne Songül Kapılı, yatağa bağımlı hala gelen eşiyle ilgilenmeyi iyice kesti ve evi terk etti. Bu süreçte ise ev adeta çöp eve döndü. Komşular ise çiftin oğulları Özgür Kapılı’yı arayarak, "Annen babanla ilgilenmiyor. Baban çok kötü durumda. Evinizden de çok kötü kokular geliyor" dedi. Fakat kız kardeşleri ve annesiyle görüşen Özgür Kapılı babasının hep iyi olduğunu duydu.

#3
Foto - Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

Ancak sürekli aklı babasında olan genç adam, son olarak bir komşusunun kendisini tekrar araması üzerine iş yerinden izin alarak sabah saatlerinde ailesinin evine geldi. Kapıyı çalan adam kimsenin açmaması üzerine annesini aradı. Annesinin de telefonlara cevap vermemesi üzerine Özgür Kapılı, durumu polise haber verdi. Polis eşliğinde kapıyı kırarak içeri giren genç, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Yatağa bağımlı babasının saç ve sakallarının uzadığını, zayıflayarak bir deri bir kemik kaldığını ve evin çöp evden farksız halde olduğunu gören genç, annesini defalarca kez aradı ancak yine cevap alamadı.

#4
Foto - Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

Kapılı, önce amcasına daha sonra da ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı adama ilk müdahaleyi yatağında yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Evin içerisinde ise yaşlı adamın kirli bezleriyle aynı odada kaldığı, içeride sigara izmaritlerinin olduğu, çöplerin evde biriktiği, buzdolabındaki yemeklerin de artık küflenerek kurtlandığı, mutfak ve diğer odalarda sinek ve böceklerin yuva yaptığı görüldü.

#5
Foto - Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

Özgür Kapılı, annesine sitem ederek, “Ben çalıştığım süreçte annemin babama bakmadığı haberleri kulağıma geliyordu. Babamın iyi olup olmadığını gözümle görmek için sabah eve geldim. Eve geldiğimde kapı kilitliydi. Kapıyı kırarak içeri girdim ve babamı yatakta uzanırken o halde gördüm. Yazıklar olsun. Bir insan eşini bu halde bırakıp gidemez. Babama meyve suyu verdiğimde nasıl çırpınarak içtiğini size anlatamam. Anneme ulaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

Annesinin eskiden babasına aşık olduğunu söyleyen Kapılı, “Annem benim numaramı ve babamın akrabalarının numaralarını hepsini engellemiş. Bu kadın önceden babama çok aşıktı. ‘Mehmet’im, Mehmet’im’ diyerek peşinde dolaşırdı, ağlardı. Babam hastalanınca ve para kazanamayınca onu bu hale getirdi. O kadın babamı ölüme terk etti. Maalesef ki o kadın annem oluyor. Kız kardeşlerim de bu olaya müdahale etmemişler. Babam da kızlarına çok severdi” dedi.

#7
Foto - Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

En son 6 ay önce Adana’ya geldiğini ve babasının durumunun daha iyi olduğunu, evinde bu durumda olmadığını belirten Kapılı, “Evin durumuna çok şaşırdım. Çünkü 6 ay önce böyle değildi. Biz gittikten sonra annem evi terk etmiş. Dolapların hepsini karıştırdım. Hiçbir eşyası yok. Dün gece de evde olduğunu sanmıyorum. Tahminimce annem günde bir öğün yemek ve bir bardak su verip kendisi dışarıda geziyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Anneme şunu söylemek istiyorum. Benim annem öldü. Onun helvasını kavuracağım ve o ölmeden herkese dağıtacağım. Bu da benim sözüm olsun. Merhamet etmeyen insana ben de merhamet etmem. Bu saatten sonra kendisini tanımıyorum kesinlikle” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

Yaşlı adamın hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

#9
Foto - Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

Saçını sakalını kesti, başka yere yerleştirdi Tedavinin ardından babasını hastaneden çıkaran genç adam, onu başka bir yere yerleştirdi ve saçını sakalını keserek bakımını yaptı. Burada gazetecilere konuşan Özgür Kapılı, “Dün babamı o evden alarak hastaneye kaldırdım. Yatak yaralarıyla ilgili tedavisi uygulandı. İlk anda çok kötü durumdaydı. Yıkadık temizledik. Elimden geldiğince babamın yanındayım. Suç duyurusunda bulunduk. Babamın raporu çıktıktan sonra güzel bir bakımevine yerleştirmek istiyoruz. Sürekli serum ve ek gıda alması gerekiyor. Şuanda daha huzurlu. Biz 4 kardeşiz. İkiz erkek kardeşimle birlikte Bodrum'da çalışıyorduk. Haberi alır almaz babamın yanına geldik. 2 kız kardeşim babamızla ilgilenmiyor. Annem vasi olmasına rağmen kendisi ortada yok. Buradan kız kardeşlerime sesleniyorum. ‘Babanız burada siz neredesiniz. Nasıl vicdanınız rahat’. Tek isteğim babamın iyi bir yerde bakılması. Onu bakım evine yatıracağım” dedi.

#10
Foto - Böyle vicdansızlık görülmedi! 58 yaşındaki adam ölüme terk edildi

Mehmet Kapılı’nın kız kardeşi Emine Özkan da, “Sözün bittiği yerdeyiz. Kim ister kardeşinin bu duruma düşmesini. Biz televizyonda haberlerde gördüğümüzde içimiz sızlıyordu. Eşinin bizle arası önceden çok iyiydi. Ama bu saatten sonra kimseye iyi demeyeceğim. Abim bu duruma düştükten sonra hepimizi uzaklaştırdı” ifadelerini kullandı.

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