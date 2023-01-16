Böyle tost görülmedi! Müşterilere ilginç servis

Bir kilo tost ile üç kişinin rahat doyabileceğini ifade eden Mehmet Yıldırım, "Biz tostu yaparken müşterilerin istekleri doğrultusunda ilerledik. Zaten duble malzemeli tost yapıyorduk, bir müşterimiz yumurtayı daha fazla isteyince biz sucuğu da artırdık; kaşarı fazla koyduk, domatesi sucuğu derken dubleden daha dolgun bir tost elde ettik. Müşterimize sunum yaptığımız zaman ne kadar ağır deyince tarttık ve 1 kilo 250 gram geldi. Sonra işi biraz standarda bağlamak ve fiyatlandırmasını yapabilmek için bir kiloda sabitledik" diye konuştu.