2022-07-20 08:35:46 Böyle sorumsuzluk görülmedi! Bagaja konan bebek feci şekilde öldü
Şanlıurfa'dan Ankara'ya doğru yola çıkan aileden anne, uyuyan bebeğini aracın bagaj kısmına koydu. 1 yaşındaki bebek, seyir halindeki aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bagajdan yola düştü. Üzerinden onlarca aracın geçtiği bebek korkunç şekilde can verdi. Aile, bebeğin yerinde olmadığını 5 kilometre sonra fark etti. Bayram tatilinde gittikleri memleketleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönen ailenin bulunduğu Muhammet B. idaresindeki 06 BAU 952 plakalı hafif ticari araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Melik Bucak uyuyunca annesi Bahar B. tarafından aracın bagaj kısmına bırakıldı.