Böyle sorumsuzluk görülmedi! Bagaja konan bebek feci şekilde öldü

#3

Kazayı anlatan dede Hasan B., "Yolda gidiyorduk, bebeğin annesi bagaja baktı, bebek kaymış mı? Kaymamış mı? diye. Bir bakıyor ki çocuk yok. Sonra annesi arkada feryat etti. Bana, 'Baba bagaj açılmış' dedi. Annesi öyle deyince hemen durduk. Bagajı açtım ki bagaj kapısı kapalı değil, kilitli değil. Baktık çocuk yok. Nerede düştü onu bilmiyorum" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.