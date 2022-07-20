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Böyle sorumsuzluk görülmedi! Bagaja konan bebek feci şekilde öldü

2022-07-20 08:35:46
Böyle sorumsuzluk görülmedi! Bagaja konan bebek feci şekilde öldü

Şanlıurfa'dan Ankara'ya doğru yola çıkan aileden anne, uyuyan bebeğini aracın bagaj kısmına koydu. 1 yaşındaki bebek, seyir halindeki aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bagajdan yola düştü. Üzerinden onlarca aracın geçtiği bebek korkunç şekilde can verdi. Aile, bebeğin yerinde olmadığını 5 kilometre sonra fark etti. Bayram tatilinde gittikleri memleketleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönen ailenin bulunduğu Muhammet B. idaresindeki 06 BAU 952 plakalı hafif ticari araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Melik Bucak uyuyunca annesi Bahar B. tarafından aracın bagaj kısmına bırakıldı.

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Foto - <p>5 KİLOMETRE İLERLEDİKTEN SONRA FARK EDİLDİ</p><p> Karayolunda seyreden aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bebek karayoluna düşerken onlarca araç bebeğin üzerinden geçti. Aksaray'ın Topakkaya Beldesi mevkiinde bagaja konulan bebeğin yaklaşık 5 kilometre sonra yerinde olmadığını fark eden anne, bagaj kapısının açık olduğunu görünce korkunç olay ortaya çıktı. CANSIZ BEDENİ KUNDAĞA SARILI HALDE BULUNDU Annenin durumu fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde arama çalışması başlattı. Bir süre sonra 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni kundağa sarılı halde Aksaray - Ankara Karayolunun 12. kilometresinde yol ortasında bulundu.</p>

5 KİLOMETRE İLERLEDİKTEN SONRA FARK EDİLDİ

Karayolunda seyreden aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bebek karayoluna düşerken onlarca araç bebeğin üzerinden geçti. Aksaray'ın Topakkaya Beldesi mevkiinde bagaja konulan bebeğin yaklaşık 5 kilometre sonra yerinde olmadığını fark eden anne, bagaj kapısının açık olduğunu görünce korkunç olay ortaya çıktı. CANSIZ BEDENİ KUNDAĞA SARILI HALDE BULUNDU Annenin durumu fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde arama çalışması başlattı. Bir süre sonra 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni kundağa sarılı halde Aksaray - Ankara Karayolunun 12. kilometresinde yol ortasında bulundu.

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Foto - <p>KARAYOLUNDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI</p><p> Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalede bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Karayolunda güvenlik önlemi alınırken bebeğin amcası Muhammet B. ve dedesi Hasan B. kazanın nasıl olduğunu aracı göstererek polis ekiplerine anlattı. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.</p>

KARAYOLUNDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalede bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Karayolunda güvenlik önlemi alınırken bebeğin amcası Muhammet B. ve dedesi Hasan B. kazanın nasıl olduğunu aracı göstererek polis ekiplerine anlattı. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Foto - <p>

Kazayı anlatan dede Hasan B., "Yolda gidiyorduk, bebeğin annesi bagaja baktı, bebek kaymış mı? Kaymamış mı? diye. Bir bakıyor ki çocuk yok. Sonra annesi arkada feryat etti. Bana, 'Baba bagaj açılmış' dedi. Annesi öyle deyince hemen durduk. Bagajı açtım ki bagaj kapısı kapalı değil, kilitli değil. Baktık çocuk yok. Nerede düştü onu bilmiyorum" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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"BAKTIK ÇOCUK YOK, NEREDE DÜŞTÜ ONU BİLMİYORUM"

Kazayı anlatan dede Hasan B., "Yolda gidiyorduk, bebeğin annesi bagaja baktı, bebek kaymış mı? Kaymamış mı? diye. Bir bakıyor ki çocuk yok. Sonra annesi arkada feryat etti. Bana, 'Baba bagaj açılmış' dedi. Annesi öyle deyince hemen durduk. Bagajı açtım ki bagaj kapısı kapalı değil, kilitli değil. Baktık çocuk yok. Nerede düştü onu bilmiyorum" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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