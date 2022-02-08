  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Böyle skandal görülmedi! Tabutun üstünde yarı çıplak modellerle ölümün reklamını yaptılar

2022-02-08 10:34:06
Böyle skandal görülmedi! Tabutun üstünde yarı çıplak modellerle ölümün reklamını yaptılar

Rusya'da bir cenaze evinin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı reklam, tam anlamıyla ortalığı ayağa kaldırdı.

#1
Foto - Bir cenaze evi, son derece gösterişli modelleri işe alarak

Bir cenaze evi, son derece gösterişli modelleri işe alarak "ölümcül" bir hata yaptı. Rusya'daki bir morg servisi, hizmetlerini tanıtmak için tabutların etrafında dans edecek yarı çıplak modelleri tuttu. Görüntülerin internette yayılmasının ardından olay büyük tepki çekti.

#2
Foto - Rusya'nın başkenti Moskova'daki cenaze evi, bu tuhaf reklam kampanyası kapsamında Instagram ve TikTok'ta

Rusya'nın başkenti Moskova'daki cenaze evi, bu tuhaf reklam kampanyası kapsamında Instagram ve TikTok'ta "her kesimden vatandaş için" verdikleri cenaze hizmetlerini tanıtmak için birkaç modelle anlaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından “tatsız ve saldırgan” olarak adlandırılan 42 saniyelik klip, iç çamaşırlı ve yüksek topuklu ayakkabılar giymiş modelleri, tabutların yanında poz verirken gösteriyor. Dansçılardan biri tabutun içine atlayıp burada dans ediyor, bir diğer modelse tabutun kapalı kapağının üzerine bacağını uzatıyor.

#3
Foto - Tabut reklamının başka bir bölümünde ise şaşırtıcı bir şekilde bazı kadınlar kapüşonlu sweatshirt'ler giyiyor. Ama tahmin edebileceğiniz üzere, altlarında pantolon ya da etek yok! Diğerleri ise cenaze törenini bezeyen çiçek aranjmanlarının yanında bir tahtta oturuyor. Nereden baksanız uygunsuz olan reklamda,

Tabut reklamının başka bir bölümünde ise şaşırtıcı bir şekilde bazı kadınlar kapüşonlu sweatshirt'ler giyiyor. Ama tahmin edebileceğiniz üzere, altlarında pantolon ya da etek yok! Diğerleri ise cenaze törenini bezeyen çiçek aranjmanlarının yanında bir tahtta oturuyor. Nereden baksanız uygunsuz olan reklamda, "Cenazenin organizasyonunu, evrak işlerinden ayinlere kadar her aşamada denetleyen nitelikli birimlerimizden oluşan personelimiz var" ifadeleri kullanıldı. Ancak tabut modellerinin bu pakete dahil olup olmadığı belirtilmedi! Video, sırasıyla 21 ve 22 Ocak'ta yayınlandığından beri TikTok ve Instagram'da yüz binlerce kez görüntülendi ve çok sayıda öfkeli yorum aldı. Tepkisini uygun dille yansıtmaya özen gösteren bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu korkunç. Akıllarını yitirmişler” diye yazdı ve ekledi: "Bu dine küfür sayılmıyor mu? Bence sayılmalı..."

#4
Foto - Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da bunun

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da bunun "ölüm reklamı" olduğuna dikkat çekti ve sordu: "Neden bu kadar özel ve üzücü bir şeyin reklamını yapmak için çıplak kadınlara ihtiyacımız var?" Reklama isyan edenlerden biri de "Gerçekten korkunç olan, insanların tüm sınırlarını kaybetmiş olmaları" diye yazdı ve durumu "Dünya delirdi" diyerek özetledi. Reklamı eleştirmek için sosyal medyayı kullananlardan bir diğeri ise, reklamın "sevdiklerini gömmek isteyenler için tatsız ve rahatsız edici" olduğunu söyledi.

#5
Foto - İŞTE SKANDALIN ARDINDAKİ İSİM Rus medyasına göre, cenaze evinin dehşete düşüren kampanyasının ardında, 29 yaşındaki sosyal medya yöneticisi Albert Mazzafarov yer alıyor. Cenaze evinin 35 yaşındaki patronu Vasily Lukovnikov'un ise, 'belediye' bağlantıları olan, eski bir askeri görevli olduğu ortaya çıktı. Şirketin sosyal medya yöneticisi Mazzafarov, geçtiğimiz yılın kasım ayında yayınlanan bir cenaze töreninde çekilmiş bir videoda,

İŞTE SKANDALIN ARDINDAKİ İSİM Rus medyasına göre, cenaze evinin dehşete düşüren kampanyasının ardında, 29 yaşındaki sosyal medya yöneticisi Albert Mazzafarov yer alıyor. Cenaze evinin 35 yaşındaki patronu Vasily Lukovnikov'un ise, 'belediye' bağlantıları olan, eski bir askeri görevli olduğu ortaya çıktı. Şirketin sosyal medya yöneticisi Mazzafarov, geçtiğimiz yılın kasım ayında yayınlanan bir cenaze töreninde çekilmiş bir videoda, "sorumluluk sahibi ve sosyal bir kişi, her zor durumda meslektaşlarına yardım etmeye her zaman hazır" olarak nitelendiriliyor. Rusça olarak yayınlanan videoda Mazzafarov, "İşim insanların hayatında meydana gelen üzücü olaylarla bağlantılı, bu yüzden böyle zor bir alanda uzman olarak cenazenin kaliteli organizasyonuna yardımcı olabilirim" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu! Karar verildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu! Karar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda buluna..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu için doktorlar ne dedi? Flaş açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu için doktorlar ne dedi? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıkla..
Son dakika! Motorine zam geldi!
Ekonomi

Son dakika! Motorine zam geldi!

EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 80 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

CHP'de milyonluk vurgun! Rant için doğayı talan ettiler
Siyaset

CHP'de milyonluk vurgun! Rant için doğayı talan ettiler

Rüşvet skandalıyla gündemden düşmeyen CHP'li Bilecik Belediyesi'nde şimdi de imar vurgunu patlak verdi.
Avrupa Merkez Bankası'ndan yüksek enflasyon açıklaması
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'ndan yüksek enflasyon açıklaması

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, kısa vadede enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu, enflasyonun büyük..
Fransa Mali’de operasyonları durduracak! 'O ülkeye yerleşme planı yapıyorlar'
Dünya

Fransa Mali’de operasyonları durduracak! 'O ülkeye yerleşme planı yapıyorlar'

Mali’nin Fransa’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararının ardından, bu ülkede askeri operasyonlarını tamamen durduracağını duyuran Fransa’..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay