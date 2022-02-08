Böyle skandal görülmedi! Tabutun üstünde yarı çıplak modellerle ölümün reklamını yaptılar

Tabut reklamının başka bir bölümünde ise şaşırtıcı bir şekilde bazı kadınlar kapüşonlu sweatshirt'ler giyiyor. Ama tahmin edebileceğiniz üzere, altlarında pantolon ya da etek yok! Diğerleri ise cenaze törenini bezeyen çiçek aranjmanlarının yanında bir tahtta oturuyor. Nereden baksanız uygunsuz olan reklamda, "Cenazenin organizasyonunu, evrak işlerinden ayinlere kadar her aşamada denetleyen nitelikli birimlerimizden oluşan personelimiz var" ifadeleri kullanıldı. Ancak tabut modellerinin bu pakete dahil olup olmadığı belirtilmedi! Video, sırasıyla 21 ve 22 Ocak'ta yayınlandığından beri TikTok ve Instagram'da yüz binlerce kez görüntülendi ve çok sayıda öfkeli yorum aldı. Tepkisini uygun dille yansıtmaya özen gösteren bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu korkunç. Akıllarını yitirmişler” diye yazdı ve ekledi: "Bu dine küfür sayılmıyor mu? Bence sayılmalı..."