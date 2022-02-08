Böyle skandal görülmedi! Tabutun üstünde yarı çıplak modellerle ölümün reklamını yaptılar

İŞTE SKANDALIN ARDINDAKİ İSİM Rus medyasına göre, cenaze evinin dehşete düşüren kampanyasının ardında, 29 yaşındaki sosyal medya yöneticisi Albert Mazzafarov yer alıyor. Cenaze evinin 35 yaşındaki patronu Vasily Lukovnikov'un ise, 'belediye' bağlantıları olan, eski bir askeri görevli olduğu ortaya çıktı. Şirketin sosyal medya yöneticisi Mazzafarov, geçtiğimiz yılın kasım ayında yayınlanan bir cenaze töreninde çekilmiş bir videoda, "sorumluluk sahibi ve sosyal bir kişi, her zor durumda meslektaşlarına yardım etmeye her zaman hazır" olarak nitelendiriliyor. Rusça olarak yayınlanan videoda Mazzafarov, "İşim insanların hayatında meydana gelen üzücü olaylarla bağlantılı, bu yüzden böyle zor bir alanda uzman olarak cenazenin kaliteli organizasyonuna yardımcı olabilirim" diyor.