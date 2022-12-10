Böyle şey görülmedi! Mağaza önünde birbirlerini ısırdılar

Ankara’nın Mamak ilçesinde Taşpınar Alışveriş Merkezi’nde tadilat nedeniyle tüm ürünler etiketin yarı fiyatına satılma kararı aldı. Bunu duyan vatandaşlar marketin önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 11.00’de kepengini açan mağazaya vatandaşlar hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren vatandaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı. Etiketin yarı fiyatına tencere alabilmek için vatandaşların birbirini ısırdığı indirim fırsatında, özellikle cep telefonları, teknolojik cihazlar ve elektronik mutfak aletleri yoğun ilgi gördü.