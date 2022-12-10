  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Böyle şey görülmedi! Mağaza önünde birbirlerini ısırdılar

2022-12-10 16:16:11
Böyle şey görülmedi! Mağaza önünde birbirlerini ısırdılar

Ankara'da yüzde 50 indirime giden bir mağazanın önünde izdiham yaşandı. Bir tencere için insanlar birbirilerini ısırdı.

#1
Foto - Böyle şey görülmedi! Mağaza önünde birbirlerini ısırdılar

Ankara’da tadilat nedeniyle tüm ürünler etiketin yarı fiyatına satma kararı alan mağazada izdiham yaşandı. Tencere alabilmek için vatandaşların birbirini ısırdığı indirim fırsatından cep telefonları ve teknolojik cihazlar rağbet gördü.

#2
Foto - Böyle şey görülmedi! Mağaza önünde birbirlerini ısırdılar

Ankara’nın Mamak ilçesinde Taşpınar Alışveriş Merkezi’nde tadilat nedeniyle tüm ürünler etiketin yarı fiyatına satılma kararı aldı. Bunu duyan vatandaşlar marketin önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 11.00’de kepengini açan mağazaya vatandaşlar hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren vatandaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı. Etiketin yarı fiyatına tencere alabilmek için vatandaşların birbirini ısırdığı indirim fırsatında, özellikle cep telefonları, teknolojik cihazlar ve elektronik mutfak aletleri yoğun ilgi gördü.

#3
Foto - Böyle şey görülmedi! Mağaza önünde birbirlerini ısırdılar

Taşpınar Alışveriş Merkezi Sosyal Medya Uzmanı Burcu Genç, Alışveriş Merkezi’nde tadilat olmasından dolayı ürünlerin etiket fiyatının yarısına satışa sunulduğunu ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

#4
Foto - Böyle şey görülmedi! Mağaza önünde birbirlerini ısırdılar

İndirimi duyar duymaz mağazanın önünde sıraya giren vatandaş Seyit Yokuş, indirim fırsatını kaçırmak istemediğini belirterek, “İndirim var dediler geldik. Biz de kendimizce bir şeyler bakıyoruz. Telefon almayı düşünüyorduk o da şansımıza kalmamış. Genellikle alışveriş yapıyoruz biz buradan zaten annemin telefonuna mesaj geldi. Biz de o vesileyle geldik. Çok güzel devam etmesini isteriz” diye konuştu. Satışın yoğun olduğu dakikaların ardından dağılan vatandaşlardan geriye talan görüntüleri kaldı.

Bunların yatacak yeri yok! Marketlere denetime giden zabıta ekipleri gözlerine inanamadı
Gündem

Bunların yatacak yeri yok! Marketlere denetime giden zabıta ekipleri gözlerine inanamadı

İstanbul'da tüketiciler market reyonlarında yeni ürünlerin yanında eski tarihi geçmiş ürünlerin de satıldığını iddia ederek şikayet yağdırdı..
Gülbeddin Hikmetyar'dan
Dünya

Gülbeddin Hikmetyar'dan "savaşa hazır olun" çağrısı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçen hafta suikast girişimine maruz kalan Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, destekçilerinde..
Türk şehri kuşatıldı! Alçakça plan devrede
Dünya

Türk şehri kuşatıldı! Alçakça plan devrede

Irak’ın kuzeyindeki Türk şehri Kerkük, KDP, KYB ile terör örgütü PKK tarafından ablukaya alındı. Kerkük Havalimanı’nda tüm uçuşlar durdurulu..
Bir bu eksikti! Avrupa’da yeni bir savaşın başlaması an meselesi! İki ülke arasında gerilim had safhada
Dünya

Bir bu eksikti! Avrupa’da yeni bir savaşın başlaması an meselesi! İki ülke arasında gerilim had safhada

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Avrupa topraklarında yeni bir savaş alarmı verildi. Son haftalarda aralarındaki gerilimin tırmandığı Sırb..
Ülkesini düşünen bunu söyler mi? Bu adam nasıl bürokrat yapılmış hayret!
Gündem

Ülkesini düşünen bunu söyler mi? Bu adam nasıl bürokrat yapılmış hayret!

Eski Başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu’nun "ekonomist" geçinen torunu Rüşdü Saraçoğlu "Bu adam nasıl bürokrat yapılmış" dedirten sözler zırvala..
Halk TV'de skandal sözler! Biri bu rezilliği durdursun
Gündem

Halk TV'de skandal sözler! Biri bu rezilliği durdursun

CHP yanlısı Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, Man Adası iftiralarının ardından açılan davada Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklı çıktığını s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23