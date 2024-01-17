2024-01-17 14:57:05 Böyle namussuzluk görülmedi! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme
Bursa’da ev arkadaşını ve aracına aldığı eczacı kalfasını öldürüp cesetle İstanbul'a giden sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada sanık Ahmet Burak Demir'in psikiyatri doktoru, tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti Demir'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verip duruşmayı erteledi. Eczacı kalfası Serdar Ergün'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunarak en son Ahmet Burak Demir isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, şehir güvenlik kameralarından Serdar Ergün'e ait 16 BT 773 plakalı mavi renkli Seat Leon marka otomobilin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti.