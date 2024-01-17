Böyle namussuzluk görülmedi! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme

Ahmet Burak Demir'in evdeki köpeği de öldürdüğü tespit edildi. İddianamede, Ahmet Burak Demir'in arkadaşı Kutlu'yu evinde 3 kurşunla öldürüp, başını vücudundan bıçakla ayırarak buzdolabına koyduğu, bedeninin geri kalanını ise poşete koyup balkona bıraktığı, balkondaki köpeği de bıçak ve balta darbeleriyle öldürüp evi terk ettiği iddialarına yer verildi. Demir, akıl sağlığı ile ilgili tedavi gördüğünü Serdar Ergün'le ilaçlarını almak için gittiği eczanede tanıştığını söyledi. Ahmet Burak Demir, Serdar Ergün’le aralarında arkadaşlık ilişkisi olduğunu, aralıklarla toplamda 500 bin lira borç verdiğini, alacağını istediğinde tehdit edildiğini öne sürdü. Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, maktul Murat Kutlu ve Serdar Ergün'ün yakınları ve avukatları katıldı. Sanık Ahmet Burak Demir ise SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşmada sanığın doktoru tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, Ahmet Burak Demir’in tutukluğunun devamına, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevkine karar verip duruşmayı erteledi.