Böyle hırsızlar tarihte görülmedi! Yaptıkları avanaklık ağızları açık bıraktı

Bir süre sonra yorulan şüphelileri birkaç kilometre ilerideki akaryakıt istasyonuna giderek mola verdi. Alışveriş yapan, çay içip 1 saat dinlenen hırsızlar, daha sonra depoya dönüp suça devam etti. Yaklaşık 4 saat depoda kalan şüpheliler, çaldıkları 300 bin liralı malzemeyle kayıplara karıştı. İhbar üzerine hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yaptıkları titiz çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.