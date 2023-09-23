2023-09-23 10:30:01 Böyle hırsızlar tarihte görülmedi! Yaptıkları avanaklık ağızları açık bıraktı
Denizli Pamukkale'de bir tekstil firmasında büyük soygun yapan hırsızlar yorulup benzinlikte mola verince JASAT ekiplerine yakalandı. JASAT ekiplerini gören hırsızlar yakalanmamak için 2. kattan atladı. Olay, 24 Ağustos 2023 tarihinde Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saat 01.00 sıralarında kullandıkları kamyonetle Pınarkent Mahallesi’nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposuna gelen Erdal A. (38) ve Yılmaz K. (50) isimli iki şüpheli, çaldıkları tekstil malzemelerini kamyonete yüklemeye başladı.