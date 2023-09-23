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Böyle hırsızlar tarihte görülmedi! Yaptıkları avanaklık ağızları açık bıraktı

2023-09-23 10:30:01
Böyle hırsızlar tarihte görülmedi! Yaptıkları avanaklık ağızları açık bıraktı

Denizli Pamukkale'de bir tekstil firmasında büyük soygun yapan hırsızlar yorulup benzinlikte mola verince JASAT ekiplerine yakalandı. JASAT ekiplerini gören hırsızlar yakalanmamak için 2. kattan atladı. Olay, 24 Ağustos 2023 tarihinde Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saat 01.00 sıralarında kullandıkları kamyonetle Pınarkent Mahallesi’nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposuna gelen Erdal A. (38) ve Yılmaz K. (50) isimli iki şüpheli, çaldıkları tekstil malzemelerini kamyonete yüklemeye başladı.

#1
Foto - Böyle hırsızlar tarihte görülmedi! Yaptıkları avanaklık ağızları açık bıraktı

Bir süre sonra yorulan şüphelileri birkaç kilometre ilerideki akaryakıt istasyonuna giderek mola verdi. Alışveriş yapan, çay içip 1 saat dinlenen hırsızlar, daha sonra depoya dönüp suça devam etti. Yaklaşık 4 saat depoda kalan şüpheliler, çaldıkları 300 bin liralı malzemeyle kayıplara karıştı. İhbar üzerine hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yaptıkları titiz çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

#2
Foto - Böyle hırsızlar tarihte görülmedi! Yaptıkları avanaklık ağızları açık bıraktı

Şüphelilerden Yılmaz K., adresinde gözaltına alınırken; yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği tespit dilen Erdal A. ise saklandığı yeri tespit eden JASAT dedektiflerini kapıda görünce büyük bir panik yaşadı. Yakalanacağını anlayınca kaldığı 2’inci kattaki dairenin balkonundan atlayan Erdal A., binanın çevresinde tedbir alan JASAT dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

#3
Foto - Böyle hırsızlar tarihte görülmedi! Yaptıkları avanaklık ağızları açık bıraktı

Gözaltına alınan Erdal A. ve Yılmaz K., sağlık kontrolünden geçildikten sonra sorguya alındı. 18 suç kaydı bulunan Erdal A.’nın 3 ayrı suçtan daha arandığı, Yılmaz K.’nın ise 9 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Hırsızlık olayından 1 ay sonra jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan şüphelilerin tespit edildiği kamera kayıtları görenleri pes dedirtti. Görüntülerde tekstil deposunu soyan hırsızların, mola verip markete giderek alışveriş yaptıkları ve dinlenip tekrar suç mahalline gittikleri anlar yer aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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