Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı, geride bıraktığımız sezonu yaşadığı sakatlıklardan dolayı etkisiz geçirdi. Kendisini A Milli Takım'a kadar yükselten performansı nedeniyle yaz transfer döneminin bir kez daha gözdesi olacak olan Yusuf Sarı için flaş bir iddia geldi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın imza attırmaya yaklaştığı Yusuf Sarı'nın yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…