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Spor
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Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

2024-05-30 15:09:11
Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı, geride bıraktığımız sezonu yaşadığı sakatlıklardan dolayı etkisiz geçirdi. Kendisini A Milli Takım'a kadar yükselten performansı nedeniyle yaz transfer döneminin bir kez daha gözdesi olacak olan Yusuf Sarı için flaş bir iddia geldi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın imza attırmaya yaklaştığı Yusuf Sarı'nın yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor dönemi sayesinde A Milli Takım'a kadar da yükselen yıldız isim, sürpriz bir transfer iddiasıyla bir kez daha gündemde.

#2
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Kariyerinde Marsilya, Trabzonspor, Clermont, Çaykur Rizespor gibi takımlar bulunan 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinde bir sıçrama daha yapmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgisi bulunan Yusuf Sarı, etkisiz geçirdiği sezonun ardından yeni bir sayfaya yelken açacak.

#4
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Bir yandan Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

#5
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve kurmayları, yeni sezonda yapılacak transferler için adeta gaza bastı.

#6
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Hem scout ekibi hem de menajerlerin oyuncu önerileri üzerine harekete geçildi. Yönetimin transferde son 2 sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği kaydedildi.

#7
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Ayrıca kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.

#8
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Takvim'in haberine göre; Cimbom'un geçtiğimiz günlerde 25 yaşında sağ kanat oyuncusunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

#9
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

2023/2024 sezonunda Akdeniz ekibinin formasıyla 30 maça çıkan Yusuf; 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

#10
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Geride bıraktığımız sezonda sakatlıkları nedeniyle 20'den fazla maçı kaçıran Yusuf Sarı, Galatasaray'dan ayrılığı beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek.

#11
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad'ın teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti.

#12
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

#13
Foto - Böyle görülmedi daha önce! Kerem gidiyor ve yerine O isim geliyor... Yıldız gelişmesi!

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