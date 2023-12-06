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Teknoloji-Bilişim
17
Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

2023-12-06 21:24:16
Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Teknoloji firması Google, kısa süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte yeni dil modeli Google Gemini'yi tanıttı.

#1
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Son dönemlerde yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda OpenAI, yapay zeka aracı ChatGPT’yi kullanıma sundu. Bu adım, bu alanda resmen bir yarış başlattı. Microsoft ve Google gibi teknoloji devleri bu yarışa dahil olmak için çalışmalar yürütüyor.

#2
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Son olarak Google, OpenAI’ın dil modeli GPT’ye rakip olan Gemini’yi tanıttı. Peki Google Gemini özellikleri neler? GPT 4’e göre ne gibi farkları var? İşte tüm detaylar…

#3
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Google Gemini özellikleri

#4
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Google’ın kısa süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı Gemini, geniş kullanım yelpazesinde hizmet verecek. Bu kapsamda dil modelinin üç farklı versiyon bulunuyor. Bunlar sırasıyla Gemini Ultra, Gemini Pro ve Gemini Nano.

#5
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

En hafif versiyon olan Gemini Nano, Android cihazlarda çalıştırılmak üzere sunuldu. Gemini Pro, Google Bard da dahil olmak üzere şirketin yapay zeka araçlarına güç verecekken, aralarından en büyüğü olan Gemini Ultra ise veri merkezi ve kurumsal uygulamalar için tasarlandı.

#6
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Google CEO’su Sundar Pichai ve Kurucu Ortağı Demis Hassabis liderliğindeki Google DeepMind ekibi tarafından geliştirilen Gemini, özellikle metin, ses, görüntü, video ve yazılım kodu gibi farklı türlerde verileri işleyebiliyor. Python, Java, C++ ve Go gibi dünyanın en popüler programlama dillerinde yazılan kodları anlayabiliyor ve baştan yazabiliyor.

#7
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Google’ın bundan birkaç ay önce ChatGPT rakibi olarak kullanıma sunduğu Google Bard, şimdiye kadar LaMDA dil modeline dayanıyordu. Teknoloji devi, yapay zeka aracının bundan böyle Gemini Pro ile destekleneceğini duyurdu ve bu değişiklik herkes için sunuldu.

#8
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Google Tensor İşleme Birimleri (TPU’lar), Gemini’nin ilk sürümünü eğitmek için kullanıldı. Teknoloji devi, bununla diğer yapay zeka araçlarını da eğitti. Google Tensor İşleme Birimleri, diğer yapay zeka şirketleri tarafından da tercih ediliyor.

#9
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

GPT-4’ten daha mı iyi? Google Gemini, dil modelleri için 32 akademik kriterin 30’unu karşılıyor. Gemini Ultra, yüzde 90 puanla matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp ve etik gibi 57 konuda MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda insan uzmanlardan bile daha iyi performans sergileyen ilk dil modeli oldu. Bu bağlamda GPT-4’ten daha iyi bir konumda.

#10
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Gemini Ultra ve GPT-4’ün Beceri Performansı Karşılaştırması;

#11
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Gemini ve GPT-4V’nin Çoklu Modül Yetenekleri Performansı Karşılaştırması;

#12
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai’nin açıklaması şu şekilde;

#13
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Her teknoloji değişimi, bilimsel keşfi ilerletme, insan ilerlemesini hızlandırma ve yaşamı iyileştirme fırsatıdır. Şu anda yapay zeka ile gördüğümüz geçiş, mobil veya önceki web’e geçişten çok daha büyük olacak ve benim yaşamımızda gördüğümüz en derin olacak.

#14
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Yapay zeka, her yerde insanlar için gündelikten olağanüstüye kadar fırsatlar yaratabilir. Yeni inovasyon ve ekonomik ilerleme dalgalarını getirecek ve bilgi, öğrenme, yaratıcılık ve üretkenliği daha önce görülmemiş bir ölçekte tetikleyecektir. Beni heyecanlandıran da işte bu: yapay zekayı herkes için dünyanın her yerinde yardımcı yapma şansı. Sekiz yıla yaklaşan yapay zeka odaklı bir şirket olarak ilerlemenin hızı sadece artıyor: Şu anda milyonlarca insan, ürünlerimizde genaratif yapay zekayı kullanarak, bir yıl önce dahi yapamayacakları şeyleri yapabiliyor; daha karmaşık sorulara cevap bulmaktan yeni araçlarla işbirliği yapmaya ve oluşturmaya kadar.

#15
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Aynı zamanda, geliştiriciler, modellerimizi ve altyapımızı kullanarak yeni genaratif yapay zeka uygulamaları inşa ediyorlar ve dünya genelindeki start-up’lar ve şirketler, yapay zeka araçlarımızla büyüyorlar. Bu inanılmaz bir ivme, ancak sadece mümkün olanın yüzeyine çıkmaya başlıyoruz. Bu çalışmaya cesurca ve sorumlulukla yaklaşıyoruz. Bu, araştırmamızda iddialı olmayı ve insanlara ve topluma büyük faydalar sağlayacak yetenekleri peşinde koşarken, yapay zeka daha yetenekli hale geldikçe riskleri ele almak için hükümetlerle ve uzmanlarla işbirliği yapmayı içerir. En iyi araçlara, temel modellere ve altyapıya yatırım yapmaya devam ediyoruz ve bu ilkelere rehberlik ederek bunları ürünlerimize ve diğerlerine getiriyoruz. Şimdi, Gemini ile yolculuğumuza bir sonraki adımı atıyoruz, en yetenekli ve genel modelimiz, birçok önde gelen ölçekte üstün performans sunan bir model.

#16
Foto - Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Yapay zeka, hayatımın çalışmasının odak noktası oldu, birçok araştırma arkadaşım gibi. Bilgisayar oyunları için yapay zeka programlamaya genç yaşta başladığımdan beri ve beyinin çalışma şeklini anlamaya çalışan bir nörobilim araştırmacısı olarak yıllarca, daha akıllı makineler inşa edebilirsek, onları insanlık yararına kullanabileceğimize inandım. Bu, Google DeepMind’deki çalışmalarımızı yönlendirmeye devam eden sorumlulukla dolu bir yapay zeka tarafından sorumlu bir dünya vaadi. Uzun süredir, insanların dünyayı anlama ve etkileşim kurma biçiminden esinlenmiş yeni bir nesil yapay zeka modelleri inşa etmek istedik. Yazılımın zeki bir parçası gibi değil, daha çok kullanışlı ve sezgisel bir şey gibi hissettiren bir yapay zeka – bir uzman yardımcı veya asistan. Bugün, bu vizyona bir adım daha yaklaşıyoruz ve inşa ettiğimiz en yetenekli ve genel modeli olan Gemini’yi tanıtıyoruz. Gemini, Google’daki farklı ekipler arasındaki büyük çaplı işbirliği çabalarının bir sonucudur, bu arada Google Research’teki meslektaşlarımız da dahil. Farklı türlerdeki bilgileri, metin, kod, ses, görüntü ve video dahil olmak üzere farklı bilgi türlerini genelleme ve sorunsuz bir şekilde anlama, çalıştırma ve birleştirme yeteneği olan multimodal bir yapay zeka olarak temellendirildi. Gemini aynı zamanda en esnek modelimizdir, veri merkezlerinden mobil cihazlara kadar her şeyde verimli bir şekilde çalışabilir. State-of-the-art yetenekleri, geliştiricilerin ve kurumsal müşterilerin yapay zeka ile nasıl inşa edip ölçeklendirdiklerini önemli ölçüde artıracaktır. Sundar Pichai

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