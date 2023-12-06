Böyle fark görülmedi! GPT-4 rakibi Google Gemini tanıtıldı

Yapay zeka, hayatımın çalışmasının odak noktası oldu, birçok araştırma arkadaşım gibi. Bilgisayar oyunları için yapay zeka programlamaya genç yaşta başladığımdan beri ve beyinin çalışma şeklini anlamaya çalışan bir nörobilim araştırmacısı olarak yıllarca, daha akıllı makineler inşa edebilirsek, onları insanlık yararına kullanabileceğimize inandım. Bu, Google DeepMind’deki çalışmalarımızı yönlendirmeye devam eden sorumlulukla dolu bir yapay zeka tarafından sorumlu bir dünya vaadi. Uzun süredir, insanların dünyayı anlama ve etkileşim kurma biçiminden esinlenmiş yeni bir nesil yapay zeka modelleri inşa etmek istedik. Yazılımın zeki bir parçası gibi değil, daha çok kullanışlı ve sezgisel bir şey gibi hissettiren bir yapay zeka – bir uzman yardımcı veya asistan. Bugün, bu vizyona bir adım daha yaklaşıyoruz ve inşa ettiğimiz en yetenekli ve genel modeli olan Gemini’yi tanıtıyoruz. Gemini, Google’daki farklı ekipler arasındaki büyük çaplı işbirliği çabalarının bir sonucudur, bu arada Google Research’teki meslektaşlarımız da dahil. Farklı türlerdeki bilgileri, metin, kod, ses, görüntü ve video dahil olmak üzere farklı bilgi türlerini genelleme ve sorunsuz bir şekilde anlama, çalıştırma ve birleştirme yeteneği olan multimodal bir yapay zeka olarak temellendirildi. Gemini aynı zamanda en esnek modelimizdir, veri merkezlerinden mobil cihazlara kadar her şeyde verimli bir şekilde çalışabilir. State-of-the-art yetenekleri, geliştiricilerin ve kurumsal müşterilerin yapay zeka ile nasıl inşa edip ölçeklendirdiklerini önemli ölçüde artıracaktır. Sundar Pichai