Böyle duyurdular: Türkiye denizaltılarımızı bulacak silahı geliştiriyor

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geostratigika'da yer alan habere göre, Ankara, üniversiteleri, sanayiyi ve devlet kurumlarını bir araya getiren kapsamlı bir kuantum uygulamaları programı başlatarak savunma teknolojisinde çıtayı yükseltiyor.
Türkiye, savunma alanında bir sonraki büyük devrim olarak kabul edilen kuantum teknolojilerine sistematik olarak yatırım yaparak, teknolojik rekabetin yeni bir aşamasına giriyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yeni programı çerçevesinde, kuantum hesaplama, kuantum iletişim ve kuantum algılama için ulusal yol haritası sunulurken, kritik projeler için anlaşmalar imzalandı.
Özellikle ilgi çekici olan KERTERİZ programı, GPS'siz navigasyon ve manyetik imzalar aracılığıyla denizaltı tespiti için kuantum manyetometreleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Başarılı olması durumunda, bu gelecekteki deniz ve elektronik savaş operasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
Aynı zamanda ASELSAN, TÜBİTAK ve Koç ve Sabancı Üniversiteleri ile iş birliği içinde yerli süper iletken kuantum işlemci geliştirme programına başladı; ayrıca üniversiteleri, araştırma kurumlarını ve savunma sanayilerini ortak bir geliştirme ekosisteminde birleştirecek yeni Ulusal Kuantum Platformu da tanıtıldı.
HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TUSAŞ, IBM Türkiye, Turkcell ve ülkenin önde gelen üniversiteleri de programa katılırken, lisans düzeyinden doktora düzeyine kadar kuantum teknolojileri alanında uzman personel yetiştirilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu ile bir iş birliği protokolü imzalandı.
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