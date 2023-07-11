  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Kuyumculardan gram altın için olay açıklama! Tren kaçabilir... 'O rakama düşecek' diyerek duyurdular

Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

Böyle korku görülmedi! Türkiye'ye savaş uçağı verilmemesi için ayağa kalktılar

Yıldız oyuncu Türk ekiple anlaştı! Kısa zamanda açıklanacak

Uzmanlar uyardı: Sakın havuzda bunu yapmayın, yeterli değil! En riskli enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor

Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu

Doğalgaz potansiyeli emareleri alındı! O ilimizden gaz fışkırabilir... Resmi duyuru yapıldı

TOGG’dan zam sonrası bir kötü haber daha geldi

Türkiye izin verdi! Bayraktar TB2 SİHA üretmek için fabrika açacaklar
Türkiye
7
Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

2023-07-11 12:07:25
Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

Recep ve Gülfidan çifti düğünle hayatını birleştirdi. Düğüne damadın arkadaşları tarafından yapılan sürpriz damga vurdu.

#1
Foto - Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

Damadın 10 arkadaşı, 10 TL’lik banknotları 45 metre uzunluğunda birleştirip takı merasimi ile birlikte arkadaşlarına hediye etmek için harekete geçti.

#2
Foto - Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

Düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna uzayan 45 metrelik paraları gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dakikalarca süren takı merasimi tüm paranın damada takılmasıyla son buldu.

#3
Foto - Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilen görüntülere yorum yağarken; damadın arkadaşları takılan altın düğün hediyeleri haricinde "eğlence olsun^" diye bu organizasyonu da ayrıca düzenlediklerini söyledi.

#4
Foto - Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

Van'da Ertoşi aşiretine mensup iş adamı Nevzat Durmaz’ın oğlu Adem Durmaz ile Sozdar Yağızer dünyaevine girerken, geline 4 kilo altın damada ise 6 milyon TL para takıldı.

#5
Foto - Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

Sağdıçlığını bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Ertoşi aşiretinin Lideri İskender Ertuş’un oğlu Şeref Ertuş’un yaptığı düğün renkli görüntülere sahne oldu Birçok sanatçının sahne aldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde davetliler halay çekti. 100 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, yemek ikramının ardından geçilen takı töreni 5 saat sürdü

#6
Foto - Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

Damada 6 milyon TL nakit para, geline ise 4 kilo altın takılan düğün, son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı. Damadın babası iş adamı Nevzat Durmaz, düğüne yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını ifade ederek, “Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Düğüne bölgedeki aşiret mensupları, İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Van'dan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

Togg’dan üzücü haber!
Gündem

Togg’dan üzücü haber! "Maalesef" deyip duyurdular

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen elektrikli araçlara geçen hafta gelen yüzde 27'lik zammın ardından bugün de K..
Deve dikeni bitkisi: hiç kimsenin şüphesi olmasın öyle çok yararlı ki! Listeye herkes dahil etti
Kadın - Aile

Deve dikeni bitkisi: hiç kimsenin şüphesi olmasın öyle çok yararlı ki! Listeye herkes dahil etti

Papatyagiller familyasına ait olan deve dikeni bitkisi iki çenekli ve kapalı tohumludur. Bilimsel adı carlina marianum olan bu bitkinin bili..
Bu bir fırsat! İslam Memiş'ten altın uyarısı
Ekonomi

Bu bir fırsat! İslam Memiş'ten altın uyarısı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüşlerin altın için alım fırsatı olduğunu belirtti.
Ev, arsa fiyatları: Altından 3 kat fazla para kazandırdı, taşı toprağı çok kıymetli olmaya başladı! Altını geçti
Ekonomi

Ev, arsa fiyatları: Altından 3 kat fazla para kazandırdı, taşı toprağı çok kıymetli olmaya başladı! Altını geçti

Son dönemde yatırım araçları içinde öne çıkan arsalar, bir yılda yatırımcısına yüzde 200'lerin üzerinde kazandırdı. Sadece evler değil yoğun..
Gaz keşfi meyvesini verdi! Müthiş gelişme
Ekonomi

Gaz keşfi meyvesini verdi! Müthiş gelişme

Karadeniz gazının karaya çıkarılmasıyla birlikte enerjide ithalat düştü.
11 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (11 Temmuz 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23