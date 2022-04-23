Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, Dedic'in, 1992'de Vlasenica'da öldürüldüğünü, kemiklerinin öldürüldükten 19 yıl sonra, 2011'de Rakita Şehitliği yakınlarında yapılan kazıda bulunduğunu ifade etti. Fazlic, Dedic'in kimliğinin mart ayında tespit edildiğini de kaydetti. Vlasenica'da işlenen katliamlardan sorumlu tutulan 3 eski Sırp asker Dragan Nikolic, Predrag Bastah ve Goran Viskovic hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan Vlasenica'da yer alan ve 8 binden fazla Boşnak'ın işkenceye maruz kaldığı Susica toplama kampında bir süre komutan olarak görev yapan Veljko Basic, Bosna Hersek Mahkemesinin kararıyla yaşı nedeniyle serbest bırakılmıştı. Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.