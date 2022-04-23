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Hayat-Aktüel
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Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha toprağa verildi

2022-04-23 17:36:11
Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında katledilen 1955 doğumlu Boşnak İsmet Dedic, ülkenin doğusundaki Vlasenica'da bulunan Rakita Şehitliği'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

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Foto - Savaşta katledilen ve cenazesine yıllar sonra ulaşılan Dedic için düzenlenen törene, Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic ve Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic’in yanı sıra kurban yakınları ile vatandaşlar katıldı. Salkic, burada yaptığı açıklamada, aradan 30 yıl geçmesine rağmen, yüzlerce kurbanın cesedinin hala bulunamadığına dikkati çekti. Kurbanların bulunduğu toplu mezarların hala saklandığını ifade eden Salkic, “Normal bir insanın kendini normal olmayan bir insanın yerine koyup düşünmesi zor. Ancak normal olmayan kişiler, kurbanların bulunduğu toplu mezarları saklayabilir. Bir kurban yakını ve başkan yardımcısı olarak, ülkedeki sistem beni hayal kırıklığına uğrattı.” dedi. Mütfü Fazlovic ise “Buraya her zaman aklımızda zor sorularla geliyoruz. Bu sorular zaman geçtikçe daha da zor hale geliyor. Bu suçu işleyenlerin hala nasıl gerçeği inkar edebildiklerini anlamıyorum.” diye konuştu.

Savaşta katledilen ve cenazesine yıllar sonra ulaşılan Dedic için düzenlenen törene, Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic ve Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic’in yanı sıra kurban yakınları ile vatandaşlar katıldı. Salkic, burada yaptığı açıklamada, aradan 30 yıl geçmesine rağmen, yüzlerce kurbanın cesedinin hala bulunamadığına dikkati çekti. Kurbanların bulunduğu toplu mezarların hala saklandığını ifade eden Salkic, “Normal bir insanın kendini normal olmayan bir insanın yerine koyup düşünmesi zor. Ancak normal olmayan kişiler, kurbanların bulunduğu toplu mezarları saklayabilir. Bir kurban yakını ve başkan yardımcısı olarak, ülkedeki sistem beni hayal kırıklığına uğrattı.” dedi. Mütfü Fazlovic ise “Buraya her zaman aklımızda zor sorularla geliyoruz. Bu sorular zaman geçtikçe daha da zor hale geliyor. Bu suçu işleyenlerin hala nasıl gerçeği inkar edebildiklerini anlamıyorum.” diye konuştu.

#2
Foto - Bugün Rakita Şehitliği'nde toprağa verilen kurban İsmet Dedic’in yeğeni Denis Dedic, amcası öldürüldüğünde kendisinin 6 yaşında olduğunu, 2 yaşlarındayken babası vefat ettiği için amcasının kendileri ile ilgilendiğini anlattı. Dedic, “Amcamın, Susica toplama kampında işkenceye maruz kaldığını ve sonrasında öldürüldüğünü duyduk. Onun vefatından sonra tüm aile fertleri de öldürüldü ancak onların kemiklerine hala ulaşılamadı.” ifadesini kullandı.

Bugün Rakita Şehitliği'nde toprağa verilen kurban İsmet Dedic’in yeğeni Denis Dedic, amcası öldürüldüğünde kendisinin 6 yaşında olduğunu, 2 yaşlarındayken babası vefat ettiği için amcasının kendileri ile ilgilendiğini anlattı. Dedic, “Amcamın, Susica toplama kampında işkenceye maruz kaldığını ve sonrasında öldürüldüğünü duyduk. Onun vefatından sonra tüm aile fertleri de öldürüldü ancak onların kemiklerine hala ulaşılamadı.” ifadesini kullandı.

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Foto - Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, Dedic'in, 1992'de Vlasenica'da öldürüldüğünü, kemiklerinin öldürüldükten 19 yıl sonra, 2011'de Rakita Şehitliği yakınlarında yapılan kazıda bulunduğunu ifade etti. Fazlic, Dedic'in kimliğinin mart ayında tespit edildiğini de kaydetti. Vlasenica'da işlenen katliamlardan sorumlu tutulan 3 eski Sırp asker Dragan Nikolic, Predrag Bastah ve Goran Viskovic hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan Vlasenica'da yer alan ve 8 binden fazla Boşnak'ın işkenceye maruz kaldığı Susica toplama kampında bir süre komutan olarak görev yapan Veljko Basic, Bosna Hersek Mahkemesinin kararıyla yaşı nedeniyle serbest bırakılmıştı. Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, Dedic'in, 1992'de Vlasenica'da öldürüldüğünü, kemiklerinin öldürüldükten 19 yıl sonra, 2011'de Rakita Şehitliği yakınlarında yapılan kazıda bulunduğunu ifade etti. Fazlic, Dedic'in kimliğinin mart ayında tespit edildiğini de kaydetti. Vlasenica'da işlenen katliamlardan sorumlu tutulan 3 eski Sırp asker Dragan Nikolic, Predrag Bastah ve Goran Viskovic hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan Vlasenica'da yer alan ve 8 binden fazla Boşnak'ın işkenceye maruz kaldığı Susica toplama kampında bir süre komutan olarak görev yapan Veljko Basic, Bosna Hersek Mahkemesinin kararıyla yaşı nedeniyle serbest bırakılmıştı. Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.

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