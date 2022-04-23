Bosna Savaşı'nın bir kurbanı daha toprağa verildi

Savaşta katledilen ve cenazesine yıllar sonra ulaşılan Dedic için düzenlenen törene, Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic ve Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic’in yanı sıra kurban yakınları ile vatandaşlar katıldı. Salkic, burada yaptığı açıklamada, aradan 30 yıl geçmesine rağmen, yüzlerce kurbanın cesedinin hala bulunamadığına dikkati çekti. Kurbanların bulunduğu toplu mezarların hala saklandığını ifade eden Salkic, “Normal bir insanın kendini normal olmayan bir insanın yerine koyup düşünmesi zor. Ancak normal olmayan kişiler, kurbanların bulunduğu toplu mezarları saklayabilir. Bir kurban yakını ve başkan yardımcısı olarak, ülkedeki sistem beni hayal kırıklığına uğrattı.” dedi. Mütfü Fazlovic ise “Buraya her zaman aklımızda zor sorularla geliyoruz. Bu sorular zaman geçtikçe daha da zor hale geliyor. Bu suçu işleyenlerin hala nasıl gerçeği inkar edebildiklerini anlamıyorum.” diye konuştu.