Borsa haftayı yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi 14 bin puan barajını aştı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,57 değer kazanarak 14.012,42 puandan tamamladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,57 değer kazanarak 14.012,42 puandan tamamladı.
Gün içinde 79,95 puanlık prim yapan endekste toplam işlem hacmi 190,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Günün yükselişine bankacılık yüzde 0,77, holding endeksi ise yüzde 0,93'lük değer kazanımıyla öncülük etti.
BIST 100 YÜZDE 0,57 DEĞER KAZANDI BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla günü 14.012,42 puandan tamamladı. Endeksin toplam işlem hacmi 190,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi ise yüzde 0,93 değer kazandı.
EN ÇOK FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG KAZANDIRDI Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,91 ile finansal kiralama faktoring oldu. Günün en fazla kaybettiren sektörü ise yüzde 2,08 düşüşle bilişim olarak kayıtlara geçti.
GÖZLER HAFTAYA TCMB’NİN FAİZ KARARINDA Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan güçlü istihdam verilerinin faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme getirmesiyle karışık seyir öne çıktı.
ABD’de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi arttı. Söz konusu artış piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.
Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı başta olmak üzere cari denge ve piyasa katılımcıları anketinin takip edileceğini belirtti.
Yurt dışında ise ABD’de enflasyon ve Avro Bölgesi’nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin öne çıkacağı ifade edildi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puan direnç, 13.900 ve 13.800 puan ise destek seviyesi olarak değerlendiriliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23