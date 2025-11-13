Borcunu ödedi, ortaya atılan iddialara rağmen ortak olmak için anlaşma yapıyor: İlgili Tuhaf ayrıntılar...

  • İSTANBUL
Son Haberler

Sahte mal iddialarıyla tutuklanan Pham Nhat Vuong beklenmedik bir krizle durma noktasına geldi. ilgili ortaya atılan iddialardan bu yana iki oğlu uzay aracı üretmek için bir şirket kurma kararı aldı ve bir anlaşmaya imza atıyor. yapılan anlaşmanın sonucunu resmen belgeleri açıkladı. İşte anlaşma hakkında önemli açıklamalar, ayrıntılar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde iş dünyası çalkantılıydı: Milyarder Pham Nhat Vuong uzay teknolojisi şirketi kurd! VinSpace Anonim Şirketi, 3 Kasım'da 300 milyar VND'lik sermayeyle kuruldu. Şirket, Vingroup Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Pham Nhat Vuong ve iki oğlu Pham Nhat Quan Anh ve Pham Nhat Minh Hoang tarafından finanse ediliyor.

Bunlardan en büyük sermayeyi 213 milyar VND ile Bay Pham Nhat Vuong, q'e denk gelen bir oranla; Vingroup ise 'a denk gelen 57 milyar VND ile Bay Pham Nhat Quan Anh ve Pham Nhat Minh Hoang, %5'e denk gelen 15 milyar VND ile Bay Pham Nhat Vuong sağlamıştır. Yıllar boyunca Vietnam bugüne kadar VinSpace ve ThaiSpace adında iki birime sahip oldu ve bu birimler, bilindik alanların ötesine geçerek uzay endüstrisine ulaşma hedefini ortaya koydu. Vingroup, hisse senedi tarihinin en büyük anlaşmasını yapmaya hazırlanıyor. Vingroup Corporation (hisse senedi kodu: VIC), sermayeyi artırmak amacıyla bedelsiz hisse senedi ihraç etme konusunda hissedarların görüşlerini isteyen belgeleri duyurdu.

Grup, 1:1 oranına denk gelen 3,85 milyar hisse ihraç etme planını hissedarların onayına sunmayı planlıyor. Bu, 1 hisseye sahip her mevcut hissedarın bir yeni hisse alacağı anlamına geliyor. Vietnam borsası tarihindeki en büyük bedelsiz hisse ihraç anlaşmasının 2025'in dördüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Doan Di Bang'ın kocasının arkasındaki işin ölçeği: ardından geldi. Geçtiğimiz hafta, Nguyen Quoc Vu ve iki kişi, EBC Dong Nai Tıbbi Fabrika Anonim Şirketi'nde sahte ürün üretimi ve ticareti soruşturması kapsamında geçici olarak gözaltına alındı. Bu işletme, beyan edilen değerin yalnızca Q'inden fazlasına ulaşan SPF indeksine sahip 1.652 adet sahte Hanayuki Güneş Kremi Vücut ürünü üretti. Bunlardan ürünün tüketicisi olan VB Group Trading and Service Company Limited Genel Müdürü Nguyen Quoc Vu'nun 2015 Ceza Kanunu'nun 192. maddesi uyarınca sahte ürün ürettiği ve ticaretini yaptığı tespit edildi. VB Group, Hanayuki kozmetik markasının tüzel kişiliğidir. Şarkıcı Doan Di Bang'ın eşi olan Nguyen Quoc Vu, şirketin yasal temsilcisi ve Genel Müdürüdür. Huan "Hoa Hong"un süs bitkileri şirketine yaptığı sermaye katkısı açıklandı Bui Xuan Huan (genellikle Huan "Hoa Hong" olarak bilinir), sağlık hizmetlerinden ev temizliğine, reklamcılıktan gayrimenkule kadar çok sayıda sektörü kapsayan bir iş ekosistemine yatırım yapıyor ve işletiyor. Huan "Hoa Hong" da Chien Huan JP Japon Çam Bahçesi Limited Şirketi'nin kurulmasına sermaye sağladı. İşletmenin ana faaliyet alanı çiçek, süs bitkileri, süs balıkları, süs kuşları, süs hayvanları, hediyelik eşyalar ve hasır ürünleri perakende satışıdır. Huan "Hoa Hong" son zamanlarda büyük miktarda parayla yaptığı hayır işlerine ait fotoğraf ve videoları sık sık paylaşıyor (Fotoğraf: Bui Xuan Huan). Huan "Hoa Hong", onlarca ila yüzlerce milyar dong arasında değişen sermayeye sahip çok sayıda çok sektörlü işletme kurdu, ancak bunların hepsi "kayıtlı adreste faaliyet göstermiyor" durumunda. Bay To Hai: Vietcap Genel Müdürlüğü görevinden istifa etmek için iyi bir zaman Vietcap Menkul Kıymetler olağanüstü bir hissedarlar toplantısı düzenledi. Toplantıda hissedarların endişe duyduğu konulardan biri, şirketin Genel Müdürü Sayın To Hai'nin 18 yıl görev yaptıktan sonra 18 Kasım'da görevinden istifa etmesiydi. Yerine Sayın Ton Minh Phuong getirildi. Üst düzey personel değişikliği kararı, toplantıdan sadece bir hafta önce duyuruldu.

Bay Hai, istifa gerekçesini açıklarken, 5 yıl önce emekli olmayı planladığını ve son 2 yıldır doğrudan görevde olmadığını söyledi. Mevcut zamanın "geçiş için uygun" olduğunu belirten Hai, Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdüreceğini belirtti. Quoc Cuong Gia Lai, Van Thinh Phat'a 1.100 milyar VND ödüyor, para nereden geliyor? Quoc Cuong Gia Lai Anonim Şirketi (hisse senedi kodu: QCG), 24 Ekim'de Sunny Island Yatırım Şirketi'ne (Van Thinh Phat ile ilgili) ödenmesi gereken borçla ilgili olarak Ho Chi Minh Şehri Sivil Yargılama Uygulama Dairesi'ne 200 milyar VND daha ödediğini duyurdu. Şirket, 30 Eylül'de yukarıdaki ortağa 900 milyar VND ödedi. İşletme, toplamda yukarıdaki ortağa 1.100 milyar VND ödeyerek borcunu yaklaşık 1.783 milyar VND'ye düşürdü.

Bay Nguyen Duy Hung, Bibica'yı yabancı ortaklara mı satmak istiyor? Jakarta Globe'un haberine göre, Endonezyalı atıştırmalık üreticisi Momogi Sari Murni Abadi (SMA), Güneydoğu Asya'daki varlığını artırmak amacıyla PAN Group'tan (hisse senedi kodu: PAN) Bibica'yı "satın almayı" planlıyor. PAN Group medya temsilcisi, Dan Tri muhabiriyle yaptığı paylaşımda, iki taraf arasında bir iş birliği anlaşması olduğunu doğruladı. Ancak anlaşma hâlâ uygulama aşamasında ve henüz kesin bir bilgi yok. Vietcombank, VPBank, Nha Da Nang… hisse senedi oynayarak “büyük karlar elde edin” Üçüncü çeyrekteki iş dünyası görünümü, çoğu işletmenin güçlü bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor. İstikrarlı makroekonomik temel ve Hükümetin destekleyici politikaları sayesinde temel faaliyetler gelişmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok işletme borsadaki büyüme ivmesinden yararlanarak milyarlarca dong kâr elde ediyor. Rüzgar enerjisi şirketleri, uzun süreli kapasite kesintileri nedeniyle yardım çağrısında bulundu Bir dizi rüzgar enerjisi işletmesi, Quang Tri rüzgar enerjisi santrali kümesinin mevcut güç üretim kapasitesinin azaltılmasını sınırlamayı öneren belgeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Quang Tri eyaletinin Halk Komitesi'ne, Vietnam Elektrik Grubu'na (EVN) ve Ulusal Elektrik Sistemi ve Piyasa İşletme Şirketi Limited'e (NSMO) gönderdi. İşletmelere göre, son zamanlarda elektrik üretim kapasitesinde büyük ve uzun süreli bir düşüş yaşandı. Ekim-Şubat arası en iyi rüzgar sezonu olup, yılın elektrik üretiminin büyük kısmını karşılasa da, bu yılın Ekim ayında bile iklim değişikliği nedeniyle rüzgar hacmi azaldı. Fabrikaların sürekli olarak mevcut kapasitelerinin ( -90, bazen ?'lara kadar) kısılması, işletmelerin üretim ve iş faaliyetlerini ciddi şekilde etkilemektedir.

