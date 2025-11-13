Borcunu ödedi, ortaya atılan iddialara rağmen ortak olmak için anlaşma yapıyor: İlgili Tuhaf ayrıntılar...

Grup, 1:1 oranına denk gelen 3,85 milyar hisse ihraç etme planını hissedarların onayına sunmayı planlıyor. Bu, 1 hisseye sahip her mevcut hissedarın bir yeni hisse alacağı anlamına geliyor. Vietnam borsası tarihindeki en büyük bedelsiz hisse ihraç anlaşmasının 2025'in dördüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Doan Di Bang'ın kocasının arkasındaki işin ölçeği: ardından geldi. Geçtiğimiz hafta, Nguyen Quoc Vu ve iki kişi, EBC Dong Nai Tıbbi Fabrika Anonim Şirketi'nde sahte ürün üretimi ve ticareti soruşturması kapsamında geçici olarak gözaltına alındı. Bu işletme, beyan edilen değerin yalnızca Q'inden fazlasına ulaşan SPF indeksine sahip 1.652 adet sahte Hanayuki Güneş Kremi Vücut ürünü üretti. Bunlardan ürünün tüketicisi olan VB Group Trading and Service Company Limited Genel Müdürü Nguyen Quoc Vu'nun 2015 Ceza Kanunu'nun 192. maddesi uyarınca sahte ürün ürettiği ve ticaretini yaptığı tespit edildi. VB Group, Hanayuki kozmetik markasının tüzel kişiliğidir. Şarkıcı Doan Di Bang'ın eşi olan Nguyen Quoc Vu, şirketin yasal temsilcisi ve Genel Müdürüdür. Huan "Hoa Hong"un süs bitkileri şirketine yaptığı sermaye katkısı açıklandı Bui Xuan Huan (genellikle Huan "Hoa Hong" olarak bilinir), sağlık hizmetlerinden ev temizliğine, reklamcılıktan gayrimenkule kadar çok sayıda sektörü kapsayan bir iş ekosistemine yatırım yapıyor ve işletiyor. Huan "Hoa Hong" da Chien Huan JP Japon Çam Bahçesi Limited Şirketi'nin kurulmasına sermaye sağladı. İşletmenin ana faaliyet alanı çiçek, süs bitkileri, süs balıkları, süs kuşları, süs hayvanları, hediyelik eşyalar ve hasır ürünleri perakende satışıdır. Huan "Hoa Hong" son zamanlarda büyük miktarda parayla yaptığı hayır işlerine ait fotoğraf ve videoları sık sık paylaşıyor (Fotoğraf: Bui Xuan Huan). Huan "Hoa Hong", onlarca ila yüzlerce milyar dong arasında değişen sermayeye sahip çok sayıda çok sektörlü işletme kurdu, ancak bunların hepsi "kayıtlı adreste faaliyet göstermiyor" durumunda. Bay To Hai: Vietcap Genel Müdürlüğü görevinden istifa etmek için iyi bir zaman Vietcap Menkul Kıymetler olağanüstü bir hissedarlar toplantısı düzenledi. Toplantıda hissedarların endişe duyduğu konulardan biri, şirketin Genel Müdürü Sayın To Hai'nin 18 yıl görev yaptıktan sonra 18 Kasım'da görevinden istifa etmesiydi. Yerine Sayın Ton Minh Phuong getirildi. Üst düzey personel değişikliği kararı, toplantıdan sadece bir hafta önce duyuruldu.