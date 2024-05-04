Boom XB-1 süpersonik ses hızını aşmak için izni aldı

Boom XB-1’in bu yıl içinde ABD’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu test uçuşunda yakıt tüketimi, hız ve uçuş özellikleri gibi alanlarda tasarımın fizibilitesinin yapılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Boom XB-1, geçtiğimiz mart ayında ses altı hızlarda (455 km/s) ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Bu uçuş sonrasında yapılan kapsamlı değerlendirme ve incelemenin ardından FAA onayı verildi.