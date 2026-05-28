  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye karşı Yunanistan'a koştular: Füze, hava savunma sistemi, İHA ne varsa verecekler Fenerbahçe'de Kim Min Jae sesleri! Bonservisi belli oldu Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi Rusya'dan Türkiye yasağı: Tepki yağıyor Savaş yeniden alevlendi! ABD duyurdu: Arap ülkesi füzelerle vuruldu! Başkente yakışır stat! Çalışmalar son aşamada Sıcak gelişme: Ülkede alarm verildi, Yunan savaş uçakları Türkiye'nin dibine girdi Bombalar altında neşelerini yaşatmaya çalışıyorlar… Gazze’nin evlatları bayramı böyle yaşıyor Korku başladı: Türkiye bizi elektriksiz bırakacak
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sekiz yıldır üretim yapmayan Sivas Demir Çelik Fabrikası'ndaki son durumla ilgili kamuyunu bilgilendirdi.

#1
Foto - Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi

Bir dönem Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR), yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yaptığı açıklamalar, fabrikanın içinde bulunduğu tabloyu gözler önüne serdi.

#2
Foto - Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi

1998 yılında özelleştirme kapsamında iş insanı Erol Evcil tarafından satın alınan SİDEMİR, yıllık 720 bin ton çelik üretim kapasitesiyle uzun yıllar Türkiye sanayisinin önemli tesislerinden biri olarak faaliyet gösterdi. İnşaat demiri ve tel çubuk üretimi yapan tesis, Avrupa’dan Amerika’ya kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyordu. Ancak son yıllarda yaşanan mali sorunlar nedeniyle üretim durma noktasına geldi.

#3
Foto - Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi

Sivas’ta gazetecilerle bir araya gelen Abdullah Güler, fabrikanın Bursa’da devam eden bir ağır ceza davasında suç örgütü bağlantısıyla yargı sürecinde olduğunu söyledi. Güler, “Sivas Demir Çelik Fabrikası, Bursa’da devam eden ağır ceza mahkemesinde suç örgütünün kontrolünde bulunan şirketlerden biri olarak yer alıyor. Mahkeme, suçtan elde edilen mal varlıklarıyla ilgili müsadere kararı verdi. Bu karar sadece SİDEMİR için değil, aynı yapıyla bağlantılı onlarca şirket için alındı” dedi. Güler, yerel mahkemenin verdiği kararın henüz kesinleşmediğini ve dosyanın Yargıtay sürecine taşınacağını da belirtti.

#4
Foto - Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi

Mahkeme dosyasındaki bilirkişi raporlarına dikkat çeken Güler, fabrikanın uzun süredir tamamen atıl durumda olduğunu söyledi. Güler, “Fabrikada 8 yıldır üretim yapılmıyor. İşletmenin elektrikleri de 3.5 yıl önce borçlar nedeniyle kesildi. Bazı kişiler fabrikada çalışma olduğunu söylese de üretim yapılan aktif bir ortam bulunmuyor. Fabrikanın ağır bakımları yapılmadığı için altyapısı da büyük ölçüde yıprandı” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi

Fabrikanın daha fazla zarar görmemesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) geçici yönetim görevi üstlendiğini belirten Güler, TMSF’nin yatırım yapma yetkisi bulunmadığını söyledi. Güler, “Mahkeme, zarar büyümesin diye TMSF’yi geçici yönetim olarak görevlendirdi. TMSF burada sadece mevcut durumu korumakla yükümlü. Fabrikaya yatırım yapma ya da üretimi yeniden başlatma yetkisi bulunmuyor” dedi.

#6
Foto - Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi

SİDEMİR’in yıllardır biriken büyük bir borç yükü altında olduğunu ifade eden Güler, işletmenin SGK ve vergi borçlarının yaklaşık 5 milyar liraya ulaştığını söyledi. Güler, “İşletme yaklaşık 20 yıldır SGK primi ödemedi. Yaklaşık 2.5 milyar lira SGK borcu bulunuyor. Aynı şekilde yaklaşık 2.5 milyar liralık vergi borcu da var” diye konuştu. Fabrikanın yeniden üretime geçebilmesi için ciddi bir yatırım gerektiğini belirten Güler, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için yaklaşık 50 milyon dolarlık kaynak gerektiğini açıkladı. Güler, “SİDEMİR’in yeniden ayağa kalkabilmesi için güçlü bir yatırımcı gerekiyor. Bu ölçekteki bir tesisin yeniden faaliyete geçmesi ciddi maliyet gerektiriyor” dedi.

#7
Foto - Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi

Fabrikanın devlet tarafından işletilmesi yönündeki taleplere de değinen Güler, işletmenin özel sektöre ait olduğunu vurguladı. Güler, “Bazı kesimler ‘Devlet alsın çalıştırsın’ diyor ama burası devletin değil, özel sektörün işletmesi. Süreç mahkemede devam ediyor. Öncelikle sürdürülebilir bir yatırım modelinin oluşması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Abdullah Güler, fabrikanın vergi ve SGK borçlarının silinmesinin de mümkün olmadığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Petrol fiyatları düşerken, pay piyasaları pozitif seyretti...
Sanatçı kisveli provokatörler şimdi de Özel için sahnede
Gündem

Sanatçı kisveli provokatörler şimdi de Özel için sahnede

Gezi kalkışmasında ve Saraçhane provokasyonunda ön saflarda yer alan sözde sanatçılar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin m..
Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül
Gündem

Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül

İsveç merkezli Gilel Storch Ödülü, halkın oylarıyla seçilen dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hü..
Özgür uyku uyuyamayacak! İşte Kılıçdaroğlu ile bayramlaşan CHP'liler
Gündem

Özgür uyku uyuyamayacak! İşte Kılıçdaroğlu ile bayramlaşan CHP'liler

İşte çalışmalarına konutunda devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kurban Bayramı nedeniyle ziyaret eden isimler.....
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk hacılara sürpriz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk hacılara sürpriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vesilesiyle kutsal topraklarda bulunan Türk..
Elinde nakit parası olanlar dikkat! İslam Memiş tarih verdi!
Ekonomi

Elinde nakit parası olanlar dikkat! İslam Memiş tarih verdi!

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde. Elinde nakit para bulunduran vatandaşlar ise 'Altın fiyatları y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23