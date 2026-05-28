Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi

SİDEMİR’in yıllardır biriken büyük bir borç yükü altında olduğunu ifade eden Güler, işletmenin SGK ve vergi borçlarının yaklaşık 5 milyar liraya ulaştığını söyledi. Güler, “İşletme yaklaşık 20 yıldır SGK primi ödemedi. Yaklaşık 2.5 milyar lira SGK borcu bulunuyor. Aynı şekilde yaklaşık 2.5 milyar liralık vergi borcu da var” diye konuştu. Fabrikanın yeniden üretime geçebilmesi için ciddi bir yatırım gerektiğini belirten Güler, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için yaklaşık 50 milyon dolarlık kaynak gerektiğini açıkladı. Güler, “SİDEMİR’in yeniden ayağa kalkabilmesi için güçlü bir yatırımcı gerekiyor. Bu ölçekteki bir tesisin yeniden faaliyete geçmesi ciddi maliyet gerektiriyor” dedi.