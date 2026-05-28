Bir dönemin deviydi, borçları yüzünden şimdi elektrikleri kesildi: 'Devlet alsın işletsin' çağrısına yanıt geldi

Sivas’ta gazetecilerle bir araya gelen Abdullah Güler, fabrikanın Bursa’da devam eden bir ağır ceza davasında suç örgütü bağlantısıyla yargı sürecinde olduğunu söyledi. Güler, “Sivas Demir Çelik Fabrikası, Bursa’da devam eden ağır ceza mahkemesinde suç örgütünün kontrolünde bulunan şirketlerden biri olarak yer alıyor. Mahkeme, suçtan elde edilen mal varlıklarıyla ilgili müsadere kararı verdi. Bu karar sadece SİDEMİR için değil, aynı yapıyla bağlantılı onlarca şirket için alındı” dedi. Güler, yerel mahkemenin verdiği kararın henüz kesinleşmediğini ve dosyanın Yargıtay sürecine taşınacağını da belirtti.