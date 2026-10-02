  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeşil pasaport bekleyenlere müjde! 3 meslek grubu daha ekleniyor Kardemir'den sınırsız enerji bombası: Milyarlarca lirayla işe girişiyorlar Prof. Dr. Berrin Karadağ aman dikkat edin diyerek uyardı: Yaşlılıkta dinç kalmanın 10 püf noktası! Marmara depremiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Prof. Dr. Bektaş asıl soruyu açıkladı Özlem Gültekin'in ölümünde yeni gelişme: 5 şüpheliye gözaltı Türkiye gelişmesini böyle duyurdular: Alevlerin eşiğindeyiz büyük bir şey olacak Saç kuruturken yaptığımız hata: Masum sanma! Duştan sonra bunu yaparsanız... Uzmanlardan önemli ikaz Marketlerde kapış kapış giden o ürünü duyanlar mutfakta kaynatıyor: İçerisinde 3 adet bu olursa iyi geliyor
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Kardemir'den sınırsız enerji bombası: Milyarlarca lirayla işe girişiyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kardemir'den sınırsız enerji bombası: Milyarlarca lirayla işe girişiyorlar

Türkiye'nin demir çelik alanındaki sanayi devi Kardemir, sınırsız enerji kaynaklarından birisi olarak kabul edilen güneş enerjisine devasa bir yatırım yapıyor.

#1
Foto - Kardemir'den sınırsız enerji bombası: Milyarlarca lirayla işe girişiyorlar

KARDEMİR, enerji maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerjinin toplam tüketimdeki payını artırmak amacıyla yaklaşık 3 milyar 956 milyon liralık yatırımla toplam 120,5 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralleri kuracak.

#2
Foto - Kardemir'den sınırsız enerji bombası: Milyarlarca lirayla işe girişiyorlar

KARDEMİR ve iştiraklerinin enerji ihtiyacının önemli bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amacıyla planlanan projeler kapsamında yaklaşık 3 milyar 956 milyon liralık yatırım yapılması öngörülüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırımların 2028 yılında devreye alınması planlanıyor. Projeler kapsamında KARDEMİR için 85 MWe AC/110,5 MWp DC, Kardökmak AŞ için 5 MWe AC/6,5 MWp DC ve Karçel AŞ için 2,5 MWe AC/3,5 MWp DC kurulu güce sahip GES'ler kurulacak.

#3
Foto - Kardemir'den sınırsız enerji bombası: Milyarlarca lirayla işe girişiyorlar

Yatırımların tamamlanmasıyla KARDEMİR ve iştiraklerinin üretim altyapısına toplam 92,5 MWe AC/120,5 MWp DC kurulu güce sahip yenilenebilir enerji kapasitesi kazandırılması hedefleniyor. GES'lerin kurulacağı arazilere ilişkin mülkiyet sahipliği süreçlerini tamamlayan şirket, projelendirme, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), imar ve diğer teknik çalışmalarını da başlattı. Açıklamada, GES yatırımlarıyla yenilenebilir kaynaklardan karşılanan enerji miktarının artırılması, enerji maliyetlerinin daha etkin yönetilmesi ve karbon ayak izinin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi.

#4
Foto - Kardemir'den sınırsız enerji bombası: Milyarlarca lirayla işe girişiyorlar

Yatırımların Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda sanayide yeşil dönüşüme katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi. KARDEMİR'in yıllık 3 milyon ton çelik üretim hedefine ilerlerken enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretimi yatırım planlarının önemli unsurları arasında gördüğü ifade edildi. Açıklamada, üretim kapasitesinin yanı sıra enerji altyapısının da dönüştürülerek daha verimli, rekabetçi ve düşük karbonlu bir üretim yapısının oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı
Gündem

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına a..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek isterim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, ema..
İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 89’a ulaştı
Gündem

İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da mesai çıkışıyla birlikte trafik adeta durma noktasına geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle ana arterlerde uzun araç kuyrukları ol..
Telegram’da dehşete düşüren skandal! Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satmışlar
Gündem

Telegram’da dehşete düşüren skandal! Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satmışlar

Telegram üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında, çocuk istismarına ilişkin görüntülerin para karşılığında temin edildiği tespit edildi. O..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz"
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin anayasa geçmişine..
YP’li Gizem Özcan fena yakalandı! Sen fonu bırak bahisçi kocana bak!
Gündem

YP’li Gizem Özcan fena yakalandı! Sen fonu bırak bahisçi kocana bak!

Yaşanan skandallarını örtmek için devletin kararlılıkla üzerine gittiği fon soruşturmasını dillerine pelesenk eden Yeni Partililer, kendi pi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23