Kardemir'den sınırsız enerji bombası: Milyarlarca lirayla işe girişiyorlar

KARDEMİR ve iştiraklerinin enerji ihtiyacının önemli bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amacıyla planlanan projeler kapsamında yaklaşık 3 milyar 956 milyon liralık yatırım yapılması öngörülüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırımların 2028 yılında devreye alınması planlanıyor. Projeler kapsamında KARDEMİR için 85 MWe AC/110,5 MWp DC, Kardökmak AŞ için 5 MWe AC/6,5 MWp DC ve Karçel AŞ için 2,5 MWe AC/3,5 MWp DC kurulu güce sahip GES'ler kurulacak.