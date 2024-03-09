2024-03-09 16:44:44 Bolu'da mart kapıdan baktırdı
Bolu'da ilkbaharda kar yağışı meydana geldi. Kar sürprizi ise vatandaşları şaşırttı.
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Bolu'da ilkbaharda kar yağışı meydana geldi. Kar sürprizi ise vatandaşları şaşırttı.
"Bolu’nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı’nda mart ayında kış güzelliği yaşanıyor.
Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda da kar yağışı etkili oldu. Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçilerle doldu. Ziyarete gelen tatilciler, manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirerek golf araçlarıyla göl etrafında turlama fırsatı buldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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