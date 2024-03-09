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Yaşam
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Bolu'da mart kapıdan baktırdı

2024-03-09 16:44:44
Bolu'da mart kapıdan baktırdı

Bolu'da ilkbaharda kar yağışı meydana geldi. Kar sürprizi ise vatandaşları şaşırttı.

#1
Foto - Bolu'da mart kapıdan baktırdı

"Bolu’nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı’nda mart ayında kış güzelliği yaşanıyor.

#2
Foto - Bolu'da mart kapıdan baktırdı

Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda da kar yağışı etkili oldu. Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçilerle doldu. Ziyarete gelen tatilciler, manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirerek golf araçlarıyla göl etrafında turlama fırsatı buldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

#3
Foto - Bolu'da mart kapıdan baktırdı

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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