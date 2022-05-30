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Yaşam
12
Bolu'da korkutan yangın kontrol altına alındı!

2022-05-30 18:55:32
Bolu'da korkutan yangın kontrol altına alındı!

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için olay yerine gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, "8 hektarlık çam ormanı yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı" dedi.

#1
Foto - Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile Göynük, Mudurnu ve Taşkesti'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile Göynük, Mudurnu ve Taşkesti'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Soğutma çalışmaları devam ederken olay yerine gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük Kaymakamı Vekili Fatih Çevik ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk’ten bilgi aldı.

Soğutma çalışmaları devam ederken olay yerine gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük Kaymakamı Vekili Fatih Çevik ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk’ten bilgi aldı.

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Foto - Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Erkan Kılıç, “Göynük ilçemize bağlı Demirhanlar köyü Karalı mevkiinde çıkan orman yangınına valiliğimizin koordinesinde Göynük Orman İşletme Müdürlüğünden 3 adet arazöz, 1 adet yangın söndürme aracı ve 40 Orman İşletme personeli, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden 1 adet arazöz, Göynük Belediyesinden 1 adet su tankeri, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 2 adet itfaiye aracı, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğünden 1 adet arazöz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden 1 adet yangın söndürme helikopteri, Demirhanlar, Gürpınar, Hasanlar, Bölücekova ve Ahmetbeyler köylerinden 15 adet su tankeri, Aksa Termik Santrali'nden 1 adet itfaiye aracı, İM Köse Madencilik'ten 1 adet kamyon, 1 adet dozer, 30 sivil vatandaş, Göynük İlçe Jandarma Komutanlığından 3 jandarma asayiş timi, 3 jandarma trafik timi, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığından jandarma asayiş timi ve 1 jandarma trafik timi, Göynük İlçe Emniyet Müdürlüğünden 2 asayiş timi ve 1 trafik timi ile hem havadan hem de karadan müdahale edilmiştir.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Erkan Kılıç, “Göynük ilçemize bağlı Demirhanlar köyü Karalı mevkiinde çıkan orman yangınına valiliğimizin koordinesinde Göynük Orman İşletme Müdürlüğünden 3 adet arazöz, 1 adet yangın söndürme aracı ve 40 Orman İşletme personeli, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden 1 adet arazöz, Göynük Belediyesinden 1 adet su tankeri, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 2 adet itfaiye aracı, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğünden 1 adet arazöz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden 1 adet yangın söndürme helikopteri, Demirhanlar, Gürpınar, Hasanlar, Bölücekova ve Ahmetbeyler köylerinden 15 adet su tankeri, Aksa Termik Santrali'nden 1 adet itfaiye aracı, İM Köse Madencilik'ten 1 adet kamyon, 1 adet dozer, 30 sivil vatandaş, Göynük İlçe Jandarma Komutanlığından 3 jandarma asayiş timi, 3 jandarma trafik timi, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığından jandarma asayiş timi ve 1 jandarma trafik timi, Göynük İlçe Emniyet Müdürlüğünden 2 asayiş timi ve 1 trafik timi ile hem havadan hem de karadan müdahale edilmiştir." dedi.

#5
Foto - Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Kılıç,

Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Kılıç, "Olayla ilgili yapılan araştırma sonucunda yaklaşık 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördüğü tespit edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adli tahkikat başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Bölgeden kareler...

Bölgeden kareler...

#7
Foto - Bölgeden kareler...

Bölgeden kareler...

#8
Foto - Bölgeden kareler...

Bölgeden kareler...

#9
Foto - Bölgeden kareler...

Bölgeden kareler...

#10
Foto - Bölgeden kareler...

Bölgeden kareler...

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Foto - Bölgeden kareler...

Bölgeden kareler...

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