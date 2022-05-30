Bolu'da korkutan yangın kontrol altına alındı!

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Erkan Kılıç, “Göynük ilçemize bağlı Demirhanlar köyü Karalı mevkiinde çıkan orman yangınına valiliğimizin koordinesinde Göynük Orman İşletme Müdürlüğünden 3 adet arazöz, 1 adet yangın söndürme aracı ve 40 Orman İşletme personeli, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden 1 adet arazöz, Göynük Belediyesinden 1 adet su tankeri, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 2 adet itfaiye aracı, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğünden 1 adet arazöz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden 1 adet yangın söndürme helikopteri, Demirhanlar, Gürpınar, Hasanlar, Bölücekova ve Ahmetbeyler köylerinden 15 adet su tankeri, Aksa Termik Santrali'nden 1 adet itfaiye aracı, İM Köse Madencilik'ten 1 adet kamyon, 1 adet dozer, 30 sivil vatandaş, Göynük İlçe Jandarma Komutanlığından 3 jandarma asayiş timi, 3 jandarma trafik timi, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığından jandarma asayiş timi ve 1 jandarma trafik timi, Göynük İlçe Emniyet Müdürlüğünden 2 asayiş timi ve 1 trafik timi ile hem havadan hem de karadan müdahale edilmiştir." dedi.