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Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

2022-10-16 12:35:41
Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

#1
Foto - Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

Bölgede sabah başlayan sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

#2
Foto - Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

#3
Foto - Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

Sağanak ve sis nedeniyle sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.

#4
Foto - Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

#5
Foto - Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

Trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde sürücülere ikazda bulunuyor.

#6
Foto - Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

Öte yandan, Bolu kent merkezinde sağanak aralıklarla etkili oluyor.

#7
Foto - Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

#8
Foto - Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

#9
Foto - Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor

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