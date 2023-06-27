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Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

2023-06-27 14:23:49
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ulaşımı yavaşlattı.

#1
Foto - Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Rampaların ve virajların bulunduğu yol güzergahı üzerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

#2
Foto - Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı’nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkiindeki yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

#3
Foto - Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüntü...

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