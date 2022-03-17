2022-03-17 16:54:37 Bolu Dağı'nda kar yağışı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Sürücüler, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar nedeniyle dikkatli seyrediyor.
Karayolları karla mücadele çalışmalarını devam ettirirken, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışı ve gece oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Şehir merkezi ile yüksek kesimlerde de aralıklarla kar yağışı görülüyor.
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