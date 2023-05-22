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Yaşam
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Bolu Dağı'nda göz gözü görmedi

2023-05-22 09:32:18
Bolu Dağı'nda göz gözü görmedi

Bolu Dağı’nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

#1
Foto - Bolu Dağı'nda göz gözü görmedi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

#2
Foto - Bolu Dağı'nda göz gözü görmedi

Kara yolunun Bolu kesiminde Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Düzce bölümünde Bıçkıyanı, Heyelan ve Dipsizgöl mevkilerinde sis ve sağanak etkili oluyor.

#3
Foto - Bolu Dağı'nda göz gözü görmedi

Sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

#4
Foto - Bolu Dağı'nda göz gözü görmedi

Karayolları ekipleri sisin etkili olduğu kesimlerde sürücüleri sis lambalarını açarak dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

#5
Foto - Bolu Dağı'nda göz gözü görmedi

Trafik ekipleri ise sürücülerin yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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